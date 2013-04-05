Фирташ вложит в новое производство на «Крымском Титане» 300 млн долл.

Группа компаний Group DF, объединяющая активы бизнесмена Дмитрия Фирташа, намерена вложить в строительство нового производства на «Крымском Титане» 300 млн долл., сообщает пресс-служба группы.

«Мы начинаем строить новое производство уже в этом году, и до 2015 года инвестируем в этот проект около 300 млн. долл., – сообщил председатель совета Group DF Дмитрий Фирташ. – Наш план – производить на «Крымском титане» 240 тыс. тонн диоксида титана в год, а это уже около 4% мирового рынка».

Согласно сообщению, технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта разрабатывается в сотрудничестве с ведущими консультантами и проектными институтами, такими как Hatch и TZMI.

При этом большое внимание уделяется минимизации воздействия производства на природную окружающую среду. По завершению разработки ТЭО предприятие проведет тендер для определения поставщика оборудования. Диоксид титана будет производиться по модернизированной сульфатной технологии.

«Мы установим современное европейское оборудование, позволяющее нам по качеству продукции опередить Китай, который сегодня наиболее активно в мире развивает свое титановое производство», – сообщил руководитель титанового бизнеса Group DF Александр Вотинцев.

Он также отметил, что около 80% продукции уже идет на экспорт.

«Среди наших клиентов – крупные мировые производители красок, пластика и бумаги», – отметил А.Вотинцев.

Как сообщал ранее УНИАН, группа компаний Group DF намерена построить новое производство двуокиси титана на предприятии «Крымский Титан».

Ранее Д.Фирташ отмечал, что в рамках титановой программы группа компаний намерена инвестировать значительные ресурсы по добыче и в титановую химию, при этом уже разрабатывался план по строительству нового производства двуокиси титана на «Крымском титане». В 2012 году Group DF запустила на «Крымском Титане» новое современное производство серной кислоты мощностью 600 тыс. тонн в год. Серная кислота используется в качестве сырья при сульфатной технологии производства диоксида титана. Мощности нового цеха серной кислоты призваны обеспечить запланированный рост объемов производства диоксида титана необходимым сырьем.

Программа инвестиций в «Крымский Титан» – часть программы Group DF по развитию титановой отрасли Украины, для реализации которой группа планирует привлечь 2,5 млрд долл. США до 2017 года. Ранее в марте 2013 г. Group DF объявила о планах строительства двух новых производств титанового шлака и титановой губки на «Запорожском титано-магниевом комбинате».

Справка УНИАН. ЧАО «Крымский Титан» является одним из крупнейших производителей диоксида титана в Восточной Европе, которому принадлежит 2% мирового рынка двуокиси титана пигментного. Экспорт продукции осуществляется в 53 страны мира и составляет порядка 70% общих объемов производства.

Group DF – диверсифицированная международная группа компаний, осуществляющая свою деятельность в ряде стран Европы и Азии. Основными направлениями деятельности группы являются азотный, титановый, газовый и банковский бизнесы. Другие сферы деятельности группы в настоящее время включают агробизнес, медийный бизнес, производство кальцинированной соды, развитие энергетической инфраструктуры и недвижимость.

В декабре 2012 г. Group DF консолидировала 100% акций ЧАО “Крымский Титан”.

Диоксид титана – наиболее современный и высококачественный белый краситель. Он не токсичен и обладает высокими показателями яркости и непроницаемости, благодаря чему постепенно заменяет другие традиционные красители в различных отраслях промышленности. Основным потребителем диоксида титана является лакокрасочная промышленность. Также он широко применяется в производстве пластмасс, бумаги, в косметической отрасли.

Украинскому бизнесмену и инвестору Дмитрию Фирташу принадлежит группа компаний Group DF, которая владеет 90% акций компании OstChem Holding AG.