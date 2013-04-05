Снижение индекса производства базовых отраслей ускорилось

Снижение индекса производства базовых отраслей (ИПБО) в феврале 2013 года ускорилось до 3,5% в годовом выражении со снижения на 1,6% в январе, сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Как отмечает Нацбанк, ускорение спада ИПБО произошло в основном из-за нетрадиционно теплых погодных условий, которые способствовали снижению энергопотребления и, соответственно, производства электроэнергии.

«Так, объемы поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха в феврале снизились на 17,2% в годовом измерении, что обеспечило наибольший отрицательный вклад в изменение промышленного производства (-5.1 п.п.) и в изменение индекса производства базовых отраслей (-2.4 п.п.)», - говорится в сообщении.