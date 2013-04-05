Снижение индекса производства базовых отраслей Украины в феврале ускорилось до 3,5%

Снижение индекса производства базовых отраслей (ИПБО) в феврале 2013 года ускорилось до 3,5% в годовом выражении со снижения на 1,6% в январе, сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Как отмечает Нацбанк, ускорение спада ИПБО произошло в основном из-за нетрадиционно теплых погодных условий, которые способствовали снижению энергопотребления и, соответственно, производства электроэнергии.

«Так, объемы поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха в феврале снизились на 17,2% в годовом измерении, что обеспечило наибольший отрицательный вклад в изменение промышленного производства (-5.1 п.п.) и в изменение индекса производства базовых отраслей (-2.4 п.п.)», - говорится в сообщении.

В то же время в НБУ отмечают, что теплая погода способствовала активизации проведения строительных работ. Так снижение объемов строительства сооружений замедлилось с 15,2% в январе в годовом измерении до 9,7% в феврале, а рост объема строительства жилых зданий в феврале составил 14,5% в годовом измерении.

Также сообщается, что сохранение неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктуры определяло динамику экспортоориентированных промышленных отраслей.

«Снижение объемов производства машиностроения в феврале составило 11,4% в годовом измерении, а уменьшение объемов производства металлургии несколько замедлилось - с -8,6% в январе в годовом измерении до -6,6% в феврале», - указывается в сообщении.

По данным Нацбанка, продолжение роста реальной заработной платы поддерживало высокий внутренний потребительский спрос на высоком уровне. Так увеличение объемов розничного товарооборота составило 15,4% в феврале в годовом измерении, а рост объемов производства пищевой промышленности - 3%.

Кроме того, в НБУ отмечают, что высокий урожай зерновых культур 2011-2012 гг. способствовал развитию животноводства - рост объемов сельскохозяйственного производства в феврале составил 6% в годовом измерении.