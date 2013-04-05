«Интерпайп сталь» в марте увеличила производство стали на 22%

Электросталеплавильный комплекс "Интерпайп сталь" ("Днепросталь") в марте 2013 года по сравнению с февралем 2013 года увеличил производство стали на 22,2% - до 110 тыс. тонн с 90 тыс. тонн, сообщили в пресс-службе компании.

«По итогам работы за март 2013 года на инновационном заводе "Интерпайп сталь" произведено около 110 тысяч тонн стали. Этот показатель стал результатом планомерного набора мощностей новым заводом. Так, производство круглой стальной заготовки в январе составило 88 тысяч тонн, а в феврале - около 90 тысяч тонн», - сказано в сообщении.

На предприятии отметили, что проектная мощность "Интерпайп стали" составляет 1 млн 320 тыс. стали в год, в месячном выражении планируется достичь этого показателя в 2013 году, а в годовом выражении – в 2014 году.

«Мы наблюдаем положительную динамику работы завода – объемы производства ежемесячно увеличиваются. Оборудование и технологические процессы освоены в полном объеме, и коллектив завода готов выполнять производственную программу, – цитирует пресс-служба директора завода Геннадия Есаулова.

Как сообщал УНИАН в январе, электросталеплавильный комплекс «Интерпайп сталь», введенный в эксплуатацию в 2012 году крупнейшим украинским производителем труб и железнодорожных колес группой «Интерпайп», уже произвел 500 тыс. тонн стали, а выход завода на проектную мощность в 1,320 млн тонн запланирован на 2014 год.

Справка УНИАН. Завод «Интерпайп сталь», на создание которого было направлено около 700 млн долл., является ключевым проектом для группы «Интерпайп», призванным обеспечить трубное и колесное производство собственной стальной заготовкой. После выхода завода на проектную мощность самообеспеченность компании стальной заготовкой должна составить 90%.

Осенью 2012 года собственник группы «Интерпайп» Виктор Пинчук заявил, что «Интерпайп сталь» сможет увеличить производство стали до 2 млн тонн в год в случае роста рынков.

«Интерпайп» - международная вертикально интегрированная трубно-колесная группа компаний, которая входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб и является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы.