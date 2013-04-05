Цены производителей промпродукции в марте выросли на 2,2%

В Украине цены производителей промышленной продукции в марте 2013 года по сравнению с февралем 2013 года выросли на 2,2%.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По сравнению с мартом 2012 года цены производителей промпродукции выросли на 0,2%, с начала года (март 2013 года против декабря 2012 года) — на 0,9%.

Как сообщал УНИАН, в Украине цены производителей промышленной продукции в декабре 2012 года по сравнению с ноябрем 2012 года снизились на 1,5%, а по сравнению с декабрем 2011 года выросли на 0,3%.

Цены производителей промпродукции в 2011 году выросли на 14,2%.