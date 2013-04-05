«Интерпайп» подписал соглашение с турецким дистрибьютором Aydin Boru на 15 млн долл.

Трубно-колесная компания «Интерпайп», подконтрольная EastOne Group, владельцем которой является Виктор Пинчук, подписала годовое соглашение с одним из крупнейших турецких дистрибьюторов – компанией Aydin Boru - на поставку своей продукции на сумму в 15 млн долл., сообщает пресс-служба компании.

«Минимальная сумма закупки, согласно соглашению, составляет 15 млн долл.», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, данное соглашение определяет Aydin Boru основным дистрибьютором линейных бесшовных труб компании «Интерпайп» в Турции.

«Интерпайп» представлен на рынке Турции уже более десяти лет, и новое партнерское соглашение позволит нам сократить сроки поставки продукции конечным потребителям и повысить качество обслуживания клиентов в этом регионе», - цитирует пресс-служба регионального руководителя службы продаж компании «Интерпайп» на Ближнем Востоке Андрея Бурцева.

А.Бурцев также отметил, что дистрибьютор Aydin Boru зарекомендовал себя как надежный партнер, который хорошо понимает потребности клиентов, и способен стать эксклюзивным представителем компании на территории Турции.

В пресс-службе также отметили, что компания Aydin Boru присутствует на рынке Турции уже более 35 лет, имеет собственную складскую сеть.

«Наша компания имеет многолетний опыт в поставках трубной продукции турецким клиентам, у нас есть собственные складские площадки, профессиональный торговый персонал. Новое соглашение с «Интерпайп» свидетельствует о высоком доверии к нам со стороны как производителей, так и потребителей трубной продукции», - цитирует пресс-служба вице-президента компании Aydin Boru Булента Кетенчи.

Справка УНИАН. "Интерпайп" – международная вертикально-интегрированная трубно-колесная компания, которая входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб и является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод", "Интерпайп Новомосковский трубный завод", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь".

В 2012 году на предприятиях компании произведено более 1,2 млн тонн трубной и колесной продукции.