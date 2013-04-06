Россия хочет самостоятельно модернизировать самолеты Ан без согласования с ГП "Антонов"

Президент России Владимир Путин дал специальное поручение рассмотреть вопрос самостоятельной модернизации самолетов Ан без согласования с разработчиком и принять решение до 1 августа 2013 года.

Об этом в статье в ZN.UA пишет директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

"Дело в том, что в России развилась навязчивая идея получить документацию и равные интеллектуальные права на совместные с Украиной авиационные проекты. Например, недавно ГП "Антонов", идя навстречу этой настойчивой идее, дало такие права на модернизацию грузовых люков на самолет Ан-140. Также равные интеллектуальные права российской стороны зафиксированы и на Ан-70. Но как далеко будет простираться эта идея и какой удар можно ожидать, если уже в настоящее время в России гуляет намерение самостоятельно заняться продлением ресурса, техническим обслуживанием и модернизацией всех самолетов Антонова, производящихся и летающих в РФ. А это Ан-140, Ан-148, Ан-158, Ан-124 и устаревающие — Ан-24 и Ан-26", - пишет эксперт.

Более того, указывает В.Бадрак, если такая задача будет пролоббирована на самом верху, вслед за влиянием на авиапромышленную политику Украины может последовать реализация намерения "перекупки" инженерных кадров.

"Конечно, одна из целей режиссеров этой самолетной мистерии — "поставить на колени" фирму Антонова, хотя бы путем отсечения от контроля собственных проектов и резкого снижения уровня кооперации с Украиной. Для реализации более глобальной цели в РФ ожидается изменение законодательства с целью предоставления прав генеральным конструкторам осуществлять работы, в том числе в сфере модернизации и конструкторского сопровождения самолетов иностранного производства", - пишет эксперт.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября 2012 года руководители российской компании «Русские машины», в состав которой входит Самарский авиазавод, сообщили о намерении создать в 2013 году с ГП «Антонов» совместное предприятие.

1 февраля 2013 года посол России в Украине Михаил Зурабов сообщил, что Министерство обороны Российской Федерации намерено закупить 60 украинских самолетов Ан-70.

Однако позже командующий военно-транспортной авиации РФ генерал-майор Владимир Бенедиктов сообщил, что Военно-транспортная авиация России уменьшила в 3,5 раза планы закупки украинско-российских военно-транспортных самолетов Ан-70 до 2020 года - с 60 до 17 воздушных судов, а также на два года перенесла начало поставок.

Кроме того, он сообщил, военно-транспортная авиация России не получит новые транспортные самолеты Ан-124-300 до 2020 года.

4 марта 2013 года перед началом встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным Президент Украины Виктор Янукович заявил, что Украина и РФ должны принять стратегическое решение для сотрудничества в авиационной сфере.

«В самолетостроении нужно внести ясность, как мы будем выстраивать политику в отношении нашего сотрудничества», - сказал В.Янукович.

По его словам, нужно принять «более стратегические» решения, которые бы сняли в средней и дальнесрочной перспективе вопросы о том, кто хозяин.

Он подчеркнул, что украинская сторона хочет иметь полную ясность. В частности, речь идет о производстве самолетов Ан-148, Ан-124, Ан-70.

«По срокам к 2020 году самолеты Ан-124-300 мы не получим», - сказал он, отметив, что в настоящее время ведутся опытно-конструкторские работы по данной машине.

При этом он отметил, что в ближайшее время будет проводиться глубокая модернизация самолетов «Руслан» до Ан-124-100 и Ан-124-150.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Антонов» (Киев) создано путем присоединения ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» к ГП «Авиационный научно-технический комплекс имени О.К. Антонова» (АНТК) в июле 2009 года, а в январе 2010 года ГП «АНТК им. О.К. Антонова» было переименовано в ГП «Антонов».

АНТК им. Антонова основано в 1946 году. Среди известных самолетов, в конструкторской разработке которых в последнее время принимало участие АНТК им. Антонова, – Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 и другие.