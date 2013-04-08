Запорожский и Стахановский заводы ферросплавов за три месяца сократили производство

Запорожский завод ферросплавов в январе-марте сократил производство на 57,3%

Крупный украинский производитель ферросплавов - Запорожский завод ферросплавов за январь-март 2013 года сократил суммарный выпуск ферросплавной продукции на 57,3% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 21,3 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА).

Согласно сообщению, за три месяца 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года завод сократил производство силикомарганца на 47,4% - до 16,4 тыс. тонн, ферромарганца - на 72,4% - до 4 тыс. тонн, а спад производства марганца металлического составил 78,6% - до 0,9 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, за 2 месяца 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года завод сократил производство силикомарганца на 78,1% - до 4,3 тыс. тонн, при этом ферромарганец и марганец металлический предприятие не производило.

В 2012 году завод сократил суммарный выпуск ферросплавной продукции к предыдущему году на 5,4% - до 198,9 тыс. тонн.

С 1 декабря 2012 года Запорожский завод ферросплавов был вынужден частично остановить производство из-за отказа совета «Энергорынка» предоставить предприятию экономически обоснованные тарифы на электроэнергию и предупредил, что в 2013 году предприятию понадобится 300 млн грн на восстановление производства.

В 2012 году предприятие отказалось от производства ферросилиция.

Справка УНИАН. Запорожский завод ферросплавов - один из крупнейших в Европе производителей ферросплавов. Единственный в СНГ комбинат, выплавляющий широкий сортамент марганцевых и кремнистых ферросплавов, металлический марганец. Входит в Украинскую ассоциацию производителей ферросплавов. Доля внутреннего рынка в поставках ЗЗФ составляет 30-35%. Продукция экспортируется в страны СНГ, ЕС, Азии, Африки.

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Стахановский завод ферросплавов за три месяца сократил производство на 64,6%

Крупный украинский производитель ферросплавов - Стахановский завод ферросплавов за три месяца 2013 года сократил суммарное производство продукции на 64,6% по сравнению с январем-мартом 2012 года - до 17,5 тыс. тонн, говорится в сообщении Украинской ассоциации производителей ферросплавов.

Согласно сообщению, в январе-марте т.г. по сравнению с аналогичным периодом 2012 года завод сократил производство ферросилиция на 55,7% - до 16,2 тыс. тонн, силикомарганца - на 90,2% - до 1,3 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году завод сократил суммарное производство продукции на 19% - до 168,8 тыс. тонн.

В начале декабря 2012 года руководство Запорожского и Стахановского ферросплавных заводов обвинило совет государственного предприятия «Энергорынок» в срыве выполнения постановлений правительства об установлении экономически обоснованных тарифов на электроэнергию.

30 августа 2012 года Президент Украины Виктор Янукович дал письменное поручение Кабинету министров, в котором потребовал до 1 октября принять меры по «разработке и внедрению справедливых тарифов для крупных электрометаллургических предприятий».

В ответ 1 октября правительство приняло постановление №912, которым обязало ГП «Энергорынок» в период с 1 октября 2012 года по 1 марта 2013 года продавать Запорожскому и Стахановскому ферросплавным заводам электроэнергию по экономически обоснованным тарифам, однако «Энергорынок» сорвал выполнение правительственных постановлений.

С 1 декабря 2012 года производство на этих двух предприятиях было частично остановлено.

В марте 2013 года Запорожский и Стахановский ферросплавные заводы возобновили работу.