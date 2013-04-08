Производство ферросплавов в Украине за первый квартал сократилось на 21,4%

Украинские заводы ферросплавов за три месяца 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократили суммарное производство ферросплавной продукции на 21,4% - до 181,8 тыс. тонн, сообщает Украинская ассоциация производителей ферросплавов (УкрФА).

Согласно сообщению, производство силикомарганца в январе-марте т.г. по сравнению с январем-мартом 2012 года сократилось на 9,6% - до 143,8 тыс. тонн, ферромарганца упало на 31,9% - до 20,9 тыс. тонн, ферросилиция сократилось на 55,7% - до 16,2 тыс. тонн, а производство марганца металлического упало на 78,6% - до 0,9 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, по данным УкрФА, за 1-й квартал 2013 года по сравнению с январем-мартом 2012 года Никопольский завод ферросплавов увеличил суммарный выпуск продукции на 8,9% - до 143 тыс. тонн, Запорожский завод ферросплавов сократил производство на 57,3% - до 21,3 тыс. тонн, а Стахановский завод ферросплавов сократил производство на 64,6% - до 17,5 тыс. тонн.

В начале декабря 2012 года руководство Запорожского и Стахановского ферросплавных заводов обвинило совет государственного предприятия «Энергорынок» в срыве выполнения постановлений правительства об установлении экономически обоснованных тарифов на электроэнергию.

30 августа 2012 года Президент Украины Виктор Янукович дал письменное поручение Кабинету министров, в котором потребовал до 1 октября принять меры по «разработке и внедрению справедливых тарифов для крупных электрометаллургических предприятий».

В ответ 1 октября правительство приняло постановление №912, которым обязало ГП «Энергорынок» в период с 1 октября 2012 года по 1 марта 2013 года продавать Запорожскому и Стахановскому ферросплавным заводам электроэнергию по экономически обоснованным тарифам, однако «Энергорынок» сорвал выполнение правительственных постановлений.

С 1 декабря 2012 года производство на этих двух предприятиях было частично остановлено.

В марте 2013 года Запорожский и Стахановский ферросплавные заводы возобновили работу.