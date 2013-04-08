«АрселорМиттал Кривой Рог» инвестировал в капремонт конвертера 42 млн грн

Один из крупнейших металлургических комбинатов в Украине «АрселорМиттал Кривой Рог» инвестировал на проведение капитального ремонта конвертера №6 около 42 млн грн, говорится в сообщении комбината.

«Плановый капитальный ремонт конвертера №6 с заменой корпуса продлился 70 суток и был завершен в марте 2013 года. Инвестиции составили около 42 млн грн», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, в ходе капитального ремонта конвертера №6 были проведены модернизация системы электроснабжения конвертера, ремонт газохода с заменой около 100 тонн труб экранирования газохода, а также полная замена металлоконструкций газоочистки конвертера, что способствует снижению воздействия работы агрегата на окружающую среду. Более 700 тонн огнеупоров было использовано для перефутеровки конвертера, его площадок и колонн, что обеспечит стойкость футеровки конвертера в дальнейшей работе.

«Повышение стойкости футеровки позволяет снизить затраты на огнеупоры и себестоимость производимой конвертерной стали, а также обеспечивает более длительную эксплуатацию конвертеров», - отметили в пресс-службе.

Конвертер №6 обеспечивает сталью отделение непрерывной разливки стали, поэтому данный конвертер стал первым на предприятии, на котором в результате капитального ремонта произведен монтаж машины отсечки шлака.

Справка УНИАН. ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности арматуры и катанки.

Производственные мощности предприятия, имеющего полный производственный цикл, рассчитаны на ежегодный выпуск более 6 млн тонн проката, около 7 млн тонн стали и более 6,7 млн тонн чугуна.

Основными рынками сбыта металлопродукции предприятия являются регионы Ближнего Востока, Африки и Европы.

В 2012 год «АрселорМиттал Кривой Рог» завершил с чистым убытком в размере 2,9 млрд грн, в то время как в 2011 году получил чистую прибыль в размере 2,1 млрд грн.

В 2012 году комбинат увеличил долю экспорта продукции на 3,5 п.п. - до 86,4%.