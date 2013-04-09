Ferrexpo в 1-м квартале увеличила производство окатышей на 10%

Швейцарская компания Ferrexpo, контролирующая в Украине Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты, за 1-й квартал 2013 года по сравнению с январем-мартом 2012 года увеличила общее производство окатышей на 10,1% - до 2,486 млн тонн с 2,258 млн тонн, сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, количество произведенных окатышей из собственного сырье сократилось на 4,4% - до 2,158 млн тонн, а из заимствованного составило 328,1 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Зарегистрированная в Швейцарии компания Ferrexpo AG является крупнейшим в СНГ производителем и экспортером сырья для металлургической промышленности – окатышей. Ей принадлежит 97,31% акций Полтавского ГОКа.

Основными потребителями выпускаемой компанией продукции являются металлургические комбинаты Европы, Китая, Индии, Японии и других стран.

Акции Ferrexpo, крупнейшим акционером которой является украинский бизнесмен Константин Жеваго, котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.

В 2012 году по сравнению с 2011 годом компания сократила чистую прибыль до 215,6 млн долл. с 574,9 млн долл. При этом выручка Ferrexpo сократилась на 20,6% - до 1,424 млрд долл. с 1,788 млрд долл., валовая прибыль сократилась на 62,1% - до 262,0 млн долл. с 690,9 млн долл.