Генеральным директором "МАКО Холдинга" стал бывший сотрудник PwC в Украине
Наблюдательный совет донецкой строительной компании «МАКО Холдинг» от 8 апреля назначил Адриана Опаица генеральным директором предприятия. Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Согласно сообщению, А. Опаиц сменит на должности Сергея Ермольчука, который написал заявление о прекращении полномочий.
Как сообщал УНИАН, в августе 2012 года Александр Янукович сформировал и возглавил наблюдательный совет донецкой строительной компании ЧАО «МАКО Холдинг».
ЧАО «МАКО Холдинг» (Донецк) занимается строительством зданий, сдачей в аренду собственной недвижимости.
100% акций общества владеет Александр Янукович.
Чистый убыток компании в 2011 году составил 3,46 млн грн.
Фамилия Адриана Опаица как сотрудника «ПрайсуотерхаусКуперс» в Украине, упоминается на сайте компании примерно с 2007 года. В частности, он занимал должность директора отдела юридических услуг.
PwC в Украине работает с 1993 г. и является участницей международной сети фирм PwC. Компания предоставляет аудиторские, налоговые и консалтинговые услуги.