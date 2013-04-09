Генеральным директором "МАКО Холдинга" стал бывший сотрудник PwC в Украине

Наблюдательный совет донецкой строительной компании «МАКО Холдинг» от 8 апреля назначил Адриана Опаица генеральным директором предприятия. Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, А. Опаиц сменит на должности Сергея Ермольчука, который написал заявление о прекращении полномочий.

Как сообщал УНИАН, в августе 2012 года Александр Янукович сформировал и возглавил наблюдательный совет донецкой строительной компании ЧАО «МАКО Холдинг».

ЧАО «МАКО Холдинг» (Донецк) занимается строительством зданий, сдачей в аренду собственной недвижимости.

100% акций общества владеет Александр Янукович.

Чистый убыток компании в 2011 году составил 3,46 млн грн.

Фамилия Адриана Опаица как сотрудника «ПрайсуотерхаусКуперс» в Украине, упоминается на сайте компании примерно с 2007 года. В частности, он занимал должность директора отдела юридических услуг.

PwC в Украине работает с 1993 г. и является участницей международной сети фирм PwC. Компания предоставляет аудиторские, налоговые и консалтинговые услуги.