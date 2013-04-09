«Антонов» хочет наладить сотрудничество с Латинской Америкой по модернизации Ан-32

Государственное предприятие «Антонов» рассчитывает использовать имеющийся кооперационный опыт и наладить программу сотрудничества с авиапредприятиями стран Латинской Америки по модернизации самолетов Ан-32, эксплуатирующихся в регионе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГП «Антонов» в преддверии участия делегации предприятия в международном авиасалоне LAAD-2013, который начинается в Рио-де-Жанейро (Бразилия) сегодня, 9 апреля.

«Самолеты «Антонов» хорошо известны в Латинской Америке. В регионе работают легкие многоцелевые бипланы Ан-2, пассажирские самолеты Ан-24 и Ан-28, транспортные Ан-26 и Ан-32. Программа дальнейшего развития семейства легких самолетов Ан-32 является одним из возможных направлений сотрудничества ГП «Антонов» с предприятиями авиационной промышленности, государственными ведомствами и авиакомпаниями стран Латинской Америки», - сообщили в пресс-службе.

На предприятии пояснили, что программа модернизации Ан-32 для Латинской Америки может быть основана на положительном опыте выполнения глубокой модернизации 105 самолетов Ан-32 для ВВС Индии. Экономические характеристики Ан-32 могут быть улучшены за счет продления сроков службы самолета до 40 000 летных часов, 25 000 полетов и 40 лет эксплуатации при увеличении максимальной взлетной массы до 28,5 т, максимальной полезной нагрузки до 7,5т, а также при повышении безопасности полетов и расширении функциональных возможностей самолета.

«Эффективно выполнять задачи военных и гражданских эксплуатантов авиационной техники стран Латинской Америки смогут новые самолеты семейства Ан-32, в том числе легкий транспортный Ан-32Б и противопожарный Ан-32П. Их производство налажено на «Серийном заводе «Антонов». Причем поставка самолетов предполагает обеспечение комплексной поддержки эксплуатации», - отметили в пресс-службе «Антонова».

Кроме того, на предприятии рассчитывают привлечь внимание авиаторов Латинской Америки к возможностям региональных реактивных самолетов семейства Ан-148 и Ан-158. На сегодня 16 самолетов этого семейства работают в составе шести авиакомпаний трех стран мира, освоив около 70 внутренних маршрутов Украины и России и маршрутов в более 40 стран мира.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Антонов» создано путем присоединения ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» к ГП «Авиационный научно-технический комплекс имени О.К. Антонова» (АНТК) в июле 2009 года, а в январе 2010 года ГП «АНТК им. О.К. Антонова» (создано в 1046 году) было переименовано в ГП «Антонов». В числе разработок ГП «Антонов» - самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140.

15 июня 2009 года Государственное хозрасчетное внешнеторговое предприятие «Спецтехноэкспорт» и Министерство обороны Индии договорились о модернизации и ремонте принадлежащих ВВС Индии 105 самолетов Ан-32; главным исполнителем работ является ГП «Антонов». Срок реализации контракта составляет 5 лет, а его общая стоимость составит около 450 млн долларов.