«Алчевсккокс» в 1-м квартале увеличил производство кокса на 1%

Один из ведущих производителей кокса Алчевский коксохимический завод («Алчевсккокс») в 1 квартале увеличил производство кокса на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 892 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве экономического развития и торговли.

По его информации, в марте «Алчевсккокс» произвел 307 тыс. тонн кокса.

Как сообщал УНИАН, согласно данным, обнародованным в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Алчевский коксохимический завод в 2012 году получил чистую прибыль в размере 3,7 млн грн, тогда как по итогам 2011 года чистый убыток компании составил 16,853 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО «Алчевский коксохимический завод» («Алчевсккокс») специализируется на производстве каменноугольного доменного кокса, смолы, угольной шихты, бензола, сульфата аммония. Предприятие эксплуатирует пять коксовых батарей и входит в тройку крупнейших производителей кокса в Украине. Доля «Алчевсккокса» в общеукраинском объеме производства кокса составляет около 12%.

Завод входит в состав корпорации «Индустриальный союз Донбасса» («ИСД» Донецк). По итогам 2012 года «Алчевсккокс» увеличил производство кокса на 17,6% относительно 2011 года - до 3,555 млн тонн.