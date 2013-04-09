Россия возобновила действие сертификата Кременчугскому стальзаводу

Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте России возобновил Кременчугскому сталелитейному заводу (Кременчуг, Полтавская обл.) действие сертификата на рамы боковые тележек грузовых вагонов.

Об этом сказано на официальном сайте Регистра.

«Действие сертификата № ССФЖТ UA.ТМ01.Б.09309, выданного ПАО "Кременчугский сталелитейный завод" на рамы боковые тележек грузовых вагонов (чертеж 578.00.019-0), возобновлено от 05 апреля 2013 года»,- сказано на официальном сайте Регистра.

Кременчугскому сталелитейному заводу разрешено произвести установочную серию в количестве 20 тыс. штук.

Напомним, сертификат был выдан 29 октября 2008 года и его срок действия был окончен 29 октября 2011 года.

Как сообщал УНИАН, Кременчугский сталелитейный завод не работает с 13 февраля. Ранее завод планировал возобновить производство с апреля, однако недавно отложил возобновление производства до мая. Работникам оплачивают простой — 2/3 от оклада. Завод простаивал также 2 недели в январе этого года и несколько дней в декабре минувшего года. Причина простоя - российское федеральное учреждение "Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте" приостановило действие сертификатов соответствия на рамы боковые тележек грузовых вагонов и рамы боковые. Это основные виды продукции, которые производятся на КСЗ.

Справка УНИАН. ПАО "Кременчугский сталелитейный завод" является ведущим предприятием современного литейного производства Украины по изготовлению стального литья для грузовых вагонов и большегрузных автомобилей. Завод также производит широкий ассортимент стального и чугунного литья различных конфигураций по чертежам заказчиков.

ПАО "Кременчугский сталелитейный завод" в 2011 году сработал с убытком 21,465 млн грн, тогда как в 2010 году предприятие получило чистую прибыль в размере 21,367 млн грн.