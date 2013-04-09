Прокуратура требует от «Крымского Титана» 3,6 млн грн за загрязнение воздуха

Днепропетровская межрайонная экологическая прокуратура подала исковое заявление в хозяйственный суд Днепропетровской области о взыскании с «Вольногорского горно-металлургического комбината» (филиал предприятия «Крымский Титан») 3,6 млн грн убытков, причиненных государству в результате загрязнения атмосферного воздуха.

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской экологической прокуратуры.

Согласно сообщению, предприятие длительное время осуществляло свою финансово-хозяйственную деятельность без разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, которые в свою очередь были сверхнормативные.

Как сообщал УНИАН, группа компаний Group DF, объединяющая активы бизнесмена Дмитрия Фирташа, намерена вложить в строительство нового производства на «Крымском Титане» 300 млн долл. до 2015 года.

Компания намерена производить на «Крымском титане» 240 тыс. тонн диоксида титана в год - около 4% мирового рынка».

ЧАО «Крымский Титан» является одним из крупнейших производителей диоксида титана в Восточной Европе, которому принадлежит 2% мирового рынка двуокиси титана пигментного. Экспорт продукции осуществляется в 53 страны мира и составляет порядка 70% общих объемов производства.