Профсоюзы автомобилестроителей поддерживают спецпошлины на импортные авто

Профсоюз работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения Украины (АСМУ) поддерживает решение Межведомственной комиссии по международной торговле о введении с 14 апреля 2013 года спецпошлин на импортные автомобили в размере от 6,46% до 12,95% в зависимости от объема двигателя.

Об этом УНИАН сообщили в ассоциации "Укравтопром" со ссылкой на пресс-службу АСМУ.

"Принятие решения о применении специальных мер является крайне важным и своевременным. Оно позволит загрузить мощности украинских автомобилестроительных предприятий, которые на сегодня в целом загружены менее чем на 20%", - сообщила пресс-служба АСМУ, отметив, что повышение импортной пошлины положительно повлияет на экономику регионов и государства в целом, а также станет стимулом для создания новых рабочих мест, увеличения отчислений в социальные фонды и бюджеты всех уровней.

В профсоюзе отметили, что защита национального производителя, который создает рабочие места и добавочную стоимость, полностью соответствует мерам со стороны правительства по реализации программ импортозамещения и развития внутреннего производства, а также интересам государства в целом.

«Мы ожидаем, что правительством будут созданы такие условия, при которых инвестировать в производство автомобилей и сельскохозяйственной техники в Украине будет выгоднее, чем ввозить такую продукцию из-за границы», - говорится в сообщении АМСУ.

Как сообщал УНИАН, 14 марта 2013 года Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о введении специальных пошлин на импорт автомобилей в размере 6,46% на автомобили с объемом двигателя больше 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см, и 12,95% на автомобили с объемом двигателя больше 1500 куб. см, но не более 2200 куб. см. Спецпошлины вводятся сроком на 3 года.

Всеукраинская ассоциация импортеров и дилеров (ВАИИД) заявила, что в результате введения спецпошлины цены на автомобили объемом 1-1,5 литра вырастут на 7,8%, а на автомобили 1,5-2,2 литра - на 15,6%.

В ассоциации также отметили, что в 2009 году предыдущее правительство уже вводило 13%-ю надбавку с 6 марта по 6 сентября - на 6 месяцев. И тогда объемы производства сократились на 82%; объемы продаж на внутреннем рынке Украины уменьшились на 84%; доходы снизились на 96%.

Вместе с тем, украинские импортеры автомобилей не исключают того, что могут прекратить их ввоз в страну, начиная со второй половины апреля 2013 года, в связи с введением специальных пошлин на импорт автомобилей.

Справка УНИАН. Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» была создана в 1997 году. Учредителями «Укравтопрома» выступили более 20 предприятий, среди которых - ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины - ОАО «ЗАЗ», ОАО «ЛАЗ», ХК «АвтоКрАЗ» и др. На сегодняшний день членами ассоциации являются 18 крупных предприятий отечественного автопрома.

Главной задачей ассоциации является представительство и защита интересов украинских автопроизводителей в международных и государственных институциях, а также координация усилий предприятий в области автомобилестроения с учетом мировых тенденций развития производства транспортных средств.

Всеукраинская ассоциация автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) является добровольной общественной некоммерческой организацией, созданной в 1999 году для координации усилий, направленных на защиту законных прав и финансово-экономических интересов предпринимателей - операторов автомобильного рынка Украины, развития и регулирования автомобильного рынка Украины.

Целью деятельности ассоциации является координация и объединение усилий участников для защиты экономических, производственно-технических и социальных интересов, организация автомобильного рынка в Украине на цивилизованных основах добросовестной конкуренции и взаимодействия на основе общей заинтересованности.