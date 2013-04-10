Черкасский «Азот» до конца апреля возобновит производство капролактама

Одно из крупнейших украинских химических предприятий черкасский «Азот», входящий в группу Ostchem, намерено до конца апреля возобновить производство капролактама, сообщает пресс-служба компании.

«К концу апреля мы планируем выпустить 2000 тонн продукции, и у нас уже есть на нее покупатели», - цитирует пресс-служба председателя правления предприятия Виталия Склярова.

По его словам, дальнейшие производственные планы предприятия будут напрямую связаны с конъюнктурой мирового рынка.

«Если цены будут расти, мы будем наращивать производство», – подчеркнул В.Скляров.

В пресс-службе отметили, основной причиной остановки производства капролактама на в 2012 году стало удорожание бензола – сырья, используемого для производства капролактама. Затраты на бензол составляют 30-35% себестоимости готовой продукции.

При этом дефицит бензола на рынке СНГ возник из-за остановки производства бензола одним из крупнейших мировых поставщиков, мощности которого расположены в России.

Кроме того, в пресс-службе сообщили, что на рентабельность производства капролактама повлияла неблагоприятная конъюнктура мирового рынка в целом, в частности, падение цен на рынке Китая – одного из основных потребителей капролактама.

Как сообщал УНИАН, черкасский «Азот» в 2012 году увеличил чистый убыток почти в 6 раз по сравнению с 2011 годом - до 1,1 млрд грн.

Справка УНИАН. ПАО «Азот» – одно из крупнейших украинских химических предприятий, специализируется на производстве минеральных азотных удобрений.

В 2011 году предприятие произвело 154,87 тыс. тонн сульфата аммония (+15,3 тыс. тонн по сравнению с 2010 годом), 964,8 тыс. тонн аммиака (+41,89 тыс. тонн), 759,94 тыс. тонн карбамида (+111,26 тыс. тонн), 971,06 тыс. тонн аммиачной селитры (+124 тыс. тонн), в том числе 541,2 тыс. тонн аммиачной селитры с магнезиальной добавкой (+184,3 тыс. тонн), 161,53 тыс. тонн КАС (-58,4 тыс. тонн).

Ostchem – управляющая компания, которая координирует работу предприятий азотной химии Group DF, среди которых и ПАО «Азот».

Крупнейшим конечным акционером ПАО «Азот» является глава Совета директоров Group DF Дмитрий Фирташ.

Капролактам является основным сырьем для производства полиамида-6 (нейлона), который, в свою очередь, применяется в производстве шин, кордных тканей, пленок, текстильных и технических нитей, волокон, различных видов конструкционных пластмасс.

По оценкам экспертов аналитической компании PCI Nylon, мировой объем производства капролактама в 2012 году составил 4,58 млн. тонн.

Емкость мирового рынка капролактама оценивается в 11,3 млрд долл (в спотовых ценах 2012 года).