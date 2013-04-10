Власть будет развивать сельхозмашиностроение с помощью китайских инвестиций

Украинская делегация, в которую вошли производители сельскохозяйственной техники, ученые и научные работники, 8-9 апреля провела переговоры с представителями китайских компаний Citic Inernational Corporation Сo., Ltd и YTO Group Corporation с целью привлечения инвестиций из Китая в сельхозмашиностроение Украины.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Согласно сообщению, переговоры, основной задачей которых является налаживание сотрудничества в отрасли сельхозмашиностроения, продолжатся до 12 апреля.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2013 года Украина и Германия подписали меморандум о сотрудничестве между сельхозмашиностроительными ассоциациями, который должен ускорить привлечение немецких инвестиций и технологий в отрасль.

По данным Кабмина, для стабильного увеличения объемов производства сельхозпродукции необходимо обновление парка сельхозмашин, которое предусматривает ежегодное введение в эксплуатацию 7,5 тыс. зерноуборочных комбайнов, 35 тыс. тракторов, более 2,5 тыс. посевных комплексов в агрегате с тракторами и другой сельскохозяйственной техники.

Справка УНИАН. По данным Государственной службы статистики, в 2012 году в Украине было произведено 4,8 тыс. тракторов, что на 22,7% меньше, чем в 2011 году.

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