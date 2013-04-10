Россия приостанавливает эксплуатацию грузовых вагонов с деталями Кременчугского стальзавода

Москва. Компания "Российские железные дороги" приостанавливает эксплуатацию грузовых вагонов, укомплектованных некачественными литыми деталями Кременчугского сталелитейного завода и ОАО «Алтайвагон».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании РЖД, железнодорожный транспорт продолжает работать в условиях высокого уровня рисков, связанных с низким качеством продукции вагоностроителей. С начала текущего года 29 изломов боковых рам различных изготовителей привели уже к 6 крушениям и 20 сходам грузовых поездов, гибели машинистов, значительным затратам на ликвидацию их последствий.

«РЖД» приняло решение приостановить после выгрузки эксплуатацию вагонов, укомплектованных боковыми рамами ОАО «Алтайвагон» 2010 года и ПАО «Кременчугский сталелитейный завод» 2010-2011 годов российской принадлежности независимо от форм собственности. Всего в зоне риска находится около 23 тыс. вагонов с боковыми рамами ПАО «Кременчугский сталелитейный завод» и 8900 – ОАО «Алтайвагон», - говорится в сообщении.

Для возобновления грузовых операций вагоны должны будут пройти внеочередной неразрушающий контроль литых деталей тележек.

В частности, 6 апреля произошло сразу два схода подвижного состава в грузовых поездах: на Дальневосточной железной дороге – по причине излома боковой рамы тележки вагона производства ОАО «Алтайвагон» 2010 года, на Забайкальской железной дороге – излом боковой рамы ПАО «Кременчугский сталелитейный завод» 2011 года изготовления.

В текущем году только на инфраструктуре ОАО «РЖД» произошло 10 изломов боковых рам производства ПАО «Кременчугский сталелитейный завод» (8 из них изготовлены в 2010-2012 годах), 5 случаев излома – производства ОАО «Алтайвагон» (4 боковые рамы изготовлены в 2010 году, 1 – в 2011-м).

«В целях предупреждения транспортных происшествий, связанных с изломами литых деталей тележек, до вынесения соответствующих решений федеральных органов ОАО

В «РЖД» определены как потенциально опасные изделия ПАО «Кременчугский сталелитейный завод» 2010 года выпуска.

До 12 апреля ОАО «РЖД» представит в Ространснадзор пономерной список грузовых вагонов, укомплектованных потенциально опасным литьем, для выдачи предписаний по его дальнейшей эксплуатации. В свою очередь, владельцы таких вагонов должны представить для совместного утверждения условия их временной эксплуатации, предусматривающие повышенные меры обеспечения безопасности движения (снижение осевой нагрузки, запрет погрузки взрывчатых материалов и иные меры, уменьшающие риски возникновения случаев нарушения безопасности движения).

Как сообщал УНИАН, российское федеральное учреждение "Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте" 5 апреля возобновил Кременчугскому сталелитейному заводу (Кременчуг, Полтавская обл.) действие сертификата на рамы боковые тележек грузовых вагонов. Заводу разрешено произвести установочную серию в количестве 20 тыс. штук.

Сертификат был выдан 29 октября 2008 года и его срок действия был окончен 29 октября 2011 года.

Справка УНИАН. Кременчугский сталелитейный завод не работает с 13 февраля. Ранее завод планировал возобновить производство с апреля, однако недавно отложил возобновление производства до мая. Работникам оплачивают простой — 2/3 от оклада. Завод простаивал также 2 недели в январе этого года и несколько дней в декабре минувшего года. Причина простоя - приостановило действие сертификатов соответствия на рамы боковые тележек грузовых вагонов и рамы боковые. Это основные виды продукции, которые производятся на КСЗ.

ПАО "Кременчугский сталелитейный завод" является ведущим предприятием современного литейного производства Украины по изготовлению стального литья для грузовых вагонов и большегрузных автомобилей. Завод также производит широкий ассортимент стального и чугунного литья различных конфигураций по чертежам заказчиков.