Метпредприятия с начала апреля снизили среднесуточное производство проката почти на 10%

За первые 8 дней апреля среднесуточное производство металлопроката на металлургических предприятиях Украины снизилось по сравнению с мартом на 9,8% - до 74,5 тыс. тонн, сообщили УНИАН в объединении металлургических заводов «Металлургпром».

По данным объединения, среднесуточное производство стали с начала апреля снизилось на 5% - до 88 тыс. тонн. Производство чугуна сократилось на 1,3% - до 80 тыс. тонн.

По состоянию на 1 апреля, на метпредприятиях в работе находилось 27 из 36 доменных печей (75%), 17 из 21 конвертера (81%), 9 из 16 мартеновских печей (56%) и 5 из 15 электропечей (33%).

Как сообщал УНИАН, в Украине за 1 квартал производство общего проката выросло относительно результатов января-марта 2012 года на 1% - до 7, 355 млн тонн, выпуск стали увеличился на 2% - до 8,322 млн тонн. Выплавка чугуна за 3 месяца выросла на 2% относительно аналогичного периода прошлого года – до 7,272 млн тонн.