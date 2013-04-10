Метпредприятия в 1-м квартале увеличили импорт кокса в 3,7 раза

В 1 квартале украинские метпредприятия увеличили импорт кокса в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 300 тыс. тонн.

Об этом в УНИАН сообщили в объединении «Металлургпром».

Согласно сообщению, по импорту в марте было завезено 123 тыс. тонн кокса.

По информации «Металлургпрома», за январь-март металлургическим предприятиям поставлено 3,31 млн тонн украинского кокса – на 8% меньше, чем за январь-март прошлого года. В марте украинскими коксохимическими заводами было поставлено металлургам 1,12 млн т кокса.

С учетом импортных поставок общее поступление кокса на метпредприятия составило 3,61 млн тонн (97% от расчетной балансовой потребности и 98% от объема поставок за 3 месяца 2012 года).

В 1 квартале украинские коксохимы сократили объемы импорта углей для коксования относительно аналогичного периода прошлого года на 11% - до 2,7 млн тонн. Объем импортных поставок углей для коксования в марте составил 870 тыс. тонн.

Поступление украинских углей на отечественные коксохимические предприятия за 3 месяца составили 3,47 млн тонн – на 6% меньше от объема поставок за аналогичный период 2012 года.

Общий объем поступивших на КХЗ углей в январе-марте сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8% - до 6,17 млн тонн.

Остатки углей для коксования на складах украинских КХЗ в течение марта существенно не изменились и по состоянию на 1 апреля составили около 550 тыс. тонн.