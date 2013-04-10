Минэкономразвития допускает пересмотр сроков действия пошлин на импорт автомобилей

Министерство экономического развития и торговли Украины может пересмотреть сроки действия спецпошлин на импорт автомобилей (спецпошлины вводятся на 3 года с 14 апреля 2013 года). Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«По результатам расследований (Межведомственной комиссии по международной торговле – УНИАН) пошлина устанавливается на три года, но этот срок может быть пересмотрен в сторону уменьшения, если изменятся обстоятельства, с учетом которых такая пошлина была установлена», - цитирует пресс-служба директора департамента стратегического планирования развития экономики министерства экономического развития и торговли Украины Евгения Олейникова.

Согласно сообщению, Олейников также высказал предположение, что импорт авто в ближайшее время в значительной мере не сократится.

"Наоборот, в последнее время автодилеры активизировали ввоз автомобилей", - передает пресс-служба его слова, отмечая, что окончательные выводы относительно того, сколько завезли в первом квартале и насколько сократился ввоз автомобилей во втором квартале, можно будет сделать в конце года.

Как сообщал УНИАН, 14 марта 2013 года Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о введении специальных пошлин на импорт автомобилей в размере 6,46% на автомобили с объемом двигателя больше 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см, и 12,95% на автомобили с объемом двигателя больше 1500 куб. см, но не более 2200 куб. см.

Спецпошлины вводятся сроком на 3 года.

Против введения спецпошлин выступили импортеры. Они заявляют, что действие пошлин приведет к подорожанию импортных автомобилей.

Окружной административный суд Киева открыл производство и назначил предварительное судебное заседание на 11 апреля по административному иску о признании неправомочными действий Межведомственной комиссии по международной торговле.