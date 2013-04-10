Метпредприятия в 1-м квартале увеличили импорт железорудного сырья на 45%

В январе-марте металлургические предприятия Украины увеличили объемы импорта железорудного сырья (ЖРС) на 45% относительно 1 квартала 2012 года - до 761 тыс. тонн.

Как сообщили УНИАН в объединении металлургических предприятий «Металлургпром», в марте объемы импорта ЖРС составили 262 тыс. тонн.

Объемы экспорта железорудного сырья украинскими ГОКами за январь-март выросли на 16% к объему экспорта за аналогичный период 2012 года – до 9,395 млн тонн.

В марте экспорт ЖРС составил 3,328 млн тонн.

Обеспечение метпредприятий железорудным сырьем за 3 месяца 2013 года составило: по окатышам – 90%, по агломерату – 98%, по аглоруде – 98%, по концентрату – 102%.

«Скорректированный балансовый график обеспечения метпредприятий железорудным сырьем в марте выполнен: по окатышам – на 96%, по агломерату – на 98%, по аглоруде – на 100%, по концентрату – на 105%», - сообщили УНИАН в «Металлургпроме».

Как сообщал УНИАН, за 2012 год метпредприятия Украины увеличили импорт железорудного сырья на 72,3% относительно 2011 года - до 2,72 млн тонн. Украинские горнодобывающие предприятия реализовали 69,299 млн тонн продукции – на 3,4% меньше показателя 2011 года. На экспорт было отгружено 35,045 млн тонн железорудной продукции, что на 1,4% больше. Объем поставок на внутренний рынок сократился на 7,9%,- до 34,254 млн тонн.