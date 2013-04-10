Украина в марте увеличила выручку от экспорта черных металлов на 4,4%

Украина в марте 2013 года увеличила выручку от экспорта черных металлов на 4,4% по сравнению с февралем 2013 года - до 1,234 млрд долл., сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Импорт черных металлов в марте по сравнению с февралем 2013 года в денежном эквиваленте увеличился на 3,3% - до 167,283 млн долл.

Всего за 1-й квартал 2013 года выручка Украины от экспорта черных металлов составила 3,568 млрд долл.

При этом импортировано в Украину в 1-м квартале черных металлов на 445,957 млн долл.

Как сообщал УНИАН, Украина за 2012 год по сравнению с 2011 годом сократила выручку от экспорта черных металлов на 17% - до 15,3 млрд долл., а импорт черных металлов сократился на 17,2% - до 2,299 млрд долл.

Справка УНИАН. Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную часть валютной выручки.