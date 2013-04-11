Крюковский ВСЗ в 1-м квартале сократил выпуск грузовых вагонов на 21%

Крюковский вагоностроительный завод в январе-марте по сравнению с первым кварталом 2012 года сократил выпуск грузовых вагонов на 21,1%, или на 497 шт до 1853 единиц, говорится в сообщении предприятия.

В первом квартале предприятие также увеличило выпуск пассажирских вагонов в 16 раз – до 16 шт.

Справка УНИАН. ПАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”. Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. ПАО ”Крюковский вагоностроительный завод” является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

Крюковский вагоностроительный завод в 2012 году увеличил выпуск грузовых вагонов на 2,4%-до 11005 шт, а пассажирских — в 2,5 раза — до 69 шт.

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