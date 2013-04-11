Украинские автозаводы в 1-м квартале продолжили сокращать производство

«Еврокар» в 1-м квартале сократил производство автомобилей в 2,7 раза

Производитель автомобилей «Еврокар» (Закарпатская обл.) в январе-марте 2013 года сократил производство автомобилей различных марок в 2,72 раза - до 1 519 штук по сравнению с 4 146 штук за аналогичный период 2012 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Еврокара».

Согласно сообщению, в марте текущего года «Еврокар» сократил производство автомобилей различных марок в 2,7 раза - до 727 штук по сравнению с 1 991 штук мартом прошлого года.

В первом квартале т.г. "Еврокар" произвел 664 автомобиля модели Skoda Fabia A05, 370 –Octavia A5, 154 – Rapid, 262 – Superb B6, 27 – Roomster и 42 – Yeti.

В пресс-службе также сообщили о планах в июне 2013 года запустить производство новой Octavia A7, чтобы с июля уже начать ее продажи.

Как сообщал УНИАН, «Еврокар» в феврале 2013 года сократил производство легковых автомобилей в 2,5 раза - до 638 единиц с 1622 единиц в феврале прошлого года.

В 2012 году «Еврокар» увеличил производство легковых автомобилей на 24,9% по сравнению с 2011 годом – до 14 556 единиц.

Справка УНИАН. "Еврокар" входит в группу компаний "Атолл Холдинг" (Киев). До кризиса компания производила автомобили моделей Skoda, Volkswagen, Audi, SEAT, но в последние три года сосредоточилась на выпуске исключительно автомобилей Skoda.

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Кременчугский автосборочный завод в 1-м квартале сократил производство автомобилей на 43,4%

Кременчугский автосборочный завод (КрАСЗ, Кременчуг, Полтавская обл.) в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, сократил производство автомобилей на 43,4%, или на 460 шт. до 600 шт.

Об этом сказано в сообщении предприятия, переданном в горисполком Кременчуга.

Согласно сообщению, в первом квартале этого года предприятие не работало 45 дней.

На предприятии не комментируют сокращение объемов производства, однако ранее заявляли, что с сентября прошлого года, когда Россия вела в действие утилизационный сбор на зарубежные автомобили, завод резко уменьшил объемы производства.

Как сообщал УНИАН, в начале этого месяца предприятие заявляло, что его производство приостановлено ориентировочно до 16 апреля. Напомним, в марте 2013 года завод работал всего 7 дней.

Справка УНИАН. Кременчугский автосборочный завод был основан в 1995 г.

Предприятие специализируется на крупноузловой сборке автомобилей, выполнении предпродажной подготовки, гарантийного и постгарантийного обслуживания автомобилей. Предприятие входит в группу компаний "АИС".

Группа компаний «АИС» - один из лидеров украинского автомобильного рынка. Основной вид деятельности – продажа новых легковых, коммерческих, грузовых автомобилей, спецтехники и автобусов.

Кременчугский автосборочный завод (КрАСЗ) в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, увеличил выпуск автомобилей на 2% или на 109 автомобилей до 6450 ед.

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"АвтоКрАЗ" в 1-м квартале сократил производство автомобилей на 30,6%

Производитель большегрузных автомобилей завод "АвтоКрАЗ" в январе-марте по сравнению с январем-мартом 2012 года уменьшил объем производства автомобилей на 30,6%, или на 49 автомобилей - до 111 штук, говорится в сообщении компании.

На предприятии сообщают, что сейчас завод работает в соответствии с имеющимся портфелем заказов.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году завод уменьшил выпуск автомобилей к предыдущему году на 16% - до 899 единиц.

Справка УНИАН. Публичное акционерное общество «АвтоКрАЗ» - единственный в Украине производитель большегрузных автомобилей с полным технологическим циклом производства.

"АвтоКрАЗ" выпускает 33 базовые модели, более 150 модификаций и порядка 1500 комплектаций автомобильной техники КрАЗ для работы во всех отраслях экономики и Вооруженных силах. Автомобили КрАЗ эксплуатируются в 46 странах мира.