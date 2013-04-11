Компания «ЕВРАЗ» в 2012 году получила 335 млн долл. чистого убытка

Российская горно-металлургическая группа «ЕВРАЗ», контролирующая деятельность ряда украинских предприятий, в 2012 году по сравнению с 2011 годом получила чистый убыток в размере 335 млн долл., тогда как по итогам 2011 года чистая прибыль составила 453 млн долл., сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, консолидированная выручка компании в 2012 году по сравнению с 2011 годом сократилась на 10,2% - до 14,726 млрд. долл. с 16,400 млрд. долл.

Показатель EBITDA компании (прибыль компании до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации) в 2012 году по сравнению с 2011 годом сократился на 30,6% - до 2,012 млрд долл. с 2,898 млрд долл.

Совокупные активы компании за отчетный период увеличились на 4,7% - до 17,777 млрд долл., а чистый долг сократился на 4% - до 6,184 млрд долл.

«2012-й год характеризовался весьма непростыми условиями для мировой сталелитейной промышленности. Несмотря на некоторое восстановление в первом полугодии, обстановка значительно ухудшилась к концу года, - цитирует пресс-служба президента компании Александра Фролова.

Он также подчеркнул, что рынки сырья и стали демонстрировали крайнюю неустойчивость, а значительная часть мировых производственных мощностей оставалась незадействованной.

«Неблагоприятная ценовая конъюнктура на рынках сырья и стали сказалась на финансовых показателях деятельности ЕВРАЗа», - отметил А.Фролов.

Справка УНИАН. Компания "EVRAZ" является вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией, а также производителем ванадия с активами в России, Украине, США, Канаде, Чехии, Италии и Южной Африке.

«ЕВРАЗу» принадлежат три украинских коксохимических предприятия – коксохимический завод ПАО «ЕВРАЗ Баглейкокс», ПАО «ЕВРАЗ Днепродзержинский коксохимический завод» (ЕВРАЗ ДКХЗ) и Днепропетровский коксохимический завод («Днепрококс»), который с апреля 2011 г. входит в структуру «ЕВРАЗ ДМЗ им. Петровского», и один горно-обогатительный комбинат ПАО «ЕВРАЗ Сухая Балка».

Evraz приобрел у Lanebrook украинские ГОК "Сухая Балка" (99,25% акций), Днепропетровский металлургический завод им.Петровского (95,57%), коксохимический завод "Баглейкокс" (93,74%), "Днепрококс" (98,65%) и Днепродзержинский коксохимзавод (93,83%) у группы "Приват".

Крупнейшим бенефициаром компании является российский миллиардер Роман Абрамович.

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