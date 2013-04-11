Украина в марте увеличила выручку от экспорта плоского проката на 23%

Украина в марте 2013 года увеличила выручку от экспорта плоского проката на 23% по сравнению с февралем - до 342,208 млн долл., сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Согласно сообщению, в марте по сравнению февралем 2013 г. экспорт чугуна сократился на 38,9% - до 47,310 млн долл., экспорт труб – вырос на 1,9%, до 167,97 млн долл., а экспорт ферросплавов – увеличился на 23,1%, до 70,248 млн долл.

Общий экспорт плоского проката из Украины за 3 месяца 2013 года составил 933,069 млн долл., труб — 408,766 млн долл, ферросплавов — 197,075 млн долл., чугуна - 172,525 млн долл.

Вместе с тем, импорт плоского проката в Украину за 3 месяца составил 261,597 млн долл., ферросплавов — 67,226 млн долл., труб — 44,531 млн долл., а чугуна — 1,694 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2013 года Европейский Союз закрыл антидемпинговые дела в отношении импорта украинских труб.

В марте 2013 года возобновили работу крупные отечественные производители ферросплавов - Запорожский и Стахановский ферросплавные заводы, на которых с 1 декабря 2012 года было частично остановлено производство.

Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную долю валютной выручки.

В 2012 году, по данным Государственной таможенной службы, Украина сократила суммарную выручку от экспорта плоского проката по сравнению с 2011 годом на 24,3% - до 4,050 млрд долл.

При этом выручка от экспорта чугуна в 2012 году упала на 6,4% – до 764,914 млн долл., ферросплавов - сократилась на 6,6%, до 948,881 млн долл., а труб из черных металлов - снизилась на 8,2%, до 1,875 млрд долл.