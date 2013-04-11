Эксперты прогнозируют рост мирового потребления стали

Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association, WSA) прогнозирует в 2013 году по сравнению с 2012 годом рост мирового потребления стали на 2,9% - до 1,454 млрд тонн, а в 2014-м на 3,2% - до 1,5 млрд тонн, сообщили УНИАН в ассоциации.

Согласно сообщению, председатель комитета экономики Ассоциации Ханс-Юрген Керкхофф отметил, что 2012 год, когда рост мирового потребления стали составил 1,2%, был очень напряженным для сталелитейной промышленности.

«Потребление стали растет самыми медленными темпами с 2009 года, когда спрос снизился на 6,5%, что в основном связано с кризисом еврозоны, который сохранялся на протяжении всего 2012 года и влияние которого будет ощущаться и в дальнейшем», - подчеркнул Х.-Ю. Керкхофф.

Он также сообщил, что были приняты корректирующие меры в макроэкономике на рынках развивающихся стран, что тоже способствовало падению спроса.

«Тем не менее, в начале 2013 года основные риски для мировой экономики — кризис еврозоны и жесткая политика в экономике Китая и США — в значительной мере стабилизировались, и мы ожидаем восстановления мировой экономики», - сообщил Х.-Ю. Керкхофф.

По его словам, ситуация на финансовых рынках остается нестабильной и кризис в еврозоне далек от разрешения в связи с недавними событиями на Кипре.

В WSA ожидают, что потребление стали в Китае вырастет на 3,5% в 2013 году - до 668,8 млн тонн после увеличения на 1,9% в 2012 году. В Индии спрос на сталь в 2013 году увеличится на 5,9% - до 75,8 млн тонн. А потребление стали в Японии пойдет на спад второй год подряд и в 2013 году сократится на 2,2% - до 62,6 млн тонн, что вызвано проблемами в судостроительной и автомобильной промышленности, несмотря на позитивный импульс со стороны строительного сектора.

Согласно прогнозам экспертов ассоциации, в 2013 году в США потребление стали вырастет на 2,7% - до 99,3 млн тонн. Также потребление стали увеличится в Центральной и Южной Америке и, по прогнозам, составит 49,8 млн тонн

«При этом в Европейском Союзе сохраняются неопределенности, связанные с кризисом евро, который продолжает оказывать сильное влияние на экономическую деятельность в регионе», - сказано в сообщении.

Рост спроса на сталь в 2013 году также ожидается в Ближневосточном регионе и Северной Африке - на 3,2% - до 65,2 млн тонн, что связано с концом революций и политической нестабильности в регионе.

Рост потребления стали в странах СНГ замедлится до 2,0%, достигнув 57,6 млн тонн в 2013 году, и то благодаря России, которая компенсирует снижение спроса на рынке в Украине и Казахстане.

«В 2014 году спрос на сталь в регионе (стран СНГ), как ожидается, вырастет на 3,8% - до 59,8 млн тонн, что связано с возобновлением энергетических проектов и строительства в России», - отметили в WSA.

Как сообщал УНИАН, по данным Всемирной ассоциации производителей стали, общий объем производства стали в мире в 2012 году увеличился по сравнению с 2011 годом на 1,2% - до 1,517 млрд тонн.

Независимый поставщик информации на металлургическом рынке британская компания MEPS Ltd прогнозирует, что мировое производство стали в 2013 году по сравнению с 2012 годом может вырасти на 4,7% и составить 1,62 млрд тонн.

Производство стали в Украине в 2012 году составило 32,911 млн тонн, что, несмотря на снижение на 6,9% к уровню 2011 года, сохранило за страной десятое место в мировом рейтинге производителей стали.

Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную часть валютной выручки.