МЧС России получило первый самолет Ан-148-100ЕМ

Москва . Министерство по чрезвычайным ситуациям России получило первый украино-российский самолет новой модификации Ан-148-100ЕМ, произведенный Воронежским акционерным самолетостроительным обществом (ОАО «ВАСО»).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВАСО, самолет передается МЧС РФ с полным комплектом эксплуатационной документации и авиаимущества. Лайнер соответствует заявленным летно-техническим характеристикам, технически исправен, готов к летной эксплуатации и выполнению полетов в рамках деятельности Министерства.

Руководитель программы Ан-148 на ОАО «ВАСО» Игорь Абрамов отметил, что в соответствии с техническими требованиями заказчика завод изготовил пять вариантов компоновки Ан-148-100ЕМ: два пассажирских и три комбинированных пассажирско-медицинских. По его словам, эти и другие изменения типовой конструкции стандартного самолета Ан-148-100 в марте этого года получили одобрение Межгосударственного авиационного комитета по сертификации уже как модели Ан-148-100ЕМ.

Сообщается, что каждый медицинский модуль на Ан-148-100ЕМ имеет полный набор новейшего медицинского оборудования, которое позволяет в полете контролировать состояние пострадавшего и проводить терапевтические процедуры. Не менее важным преимуществом самолета Ан-148-100ЕМ является возможность эксплуатации на аэродромах с грунтовыми взлетно-посадочными полосами, что подкреплено сертификатом типа. В отличие от обычной пассажирской версии, самолет для МЧС также имеет спутниковую связь и доступ в Интернет.

Конвертация самолета из одного варианта в другой будет обеспечиваться силами эксплуатанта. При этом время монтажа (демонтажа) одного медицинского модуля не превышает 10-15 минут. Медицинские модули, медоборудование и часть кресел могут перевозиться в багажных отсеках самолета.

Медицинский модуль предназначен для оказания неотложной реаниматологической помощи на борту самолета одному пострадавшему в чрезвычайных обстоятельствах с использованием большого количества современной медицинской техники. Сам модуль представляет собой основание для размещения носилок с установленной на ней стойкой для медицинских приборов и штатива для внутривенных инъекций. Общий вес модуля с четырьмя кислородными баллонами без медицинского оборудования - около 100 кг, а время работы на автономном электропитании – не менее 2 часов.

Ввести в строй два самолета Ан-148-100ЕМ Министерство по чрезвычайным ситуациям намерено в 2013 году. 9 апреля этот самолет был передан из цеха окончательной сборки на летно-испытательную станцию ОАО «ВАСО».

Справка УНИАН. Ан-148-100ЕМ является новым самолетом семейства региональных реактивных самолетов Ан-148, рассчитанных на перевозку 68-89 пассажиров на дальность до 4400 км. В настоящее время 16 самолетов Ан-148 эксплуатируются авиакомпаниями трех стран мира. С начала эксплуатации - с июня 2009 г.- самолеты Ан-148 перевезли более 1 млн 600 тыс. человек, выполнили более 28 500 полетов общей продолжительностью более 50 000 часов, освоили аэропорты более 40 стран мира.

Самолет спроектирован киевским АНТК им. Антонова, в программе производства задействованы завод "Авиант" в Украине и "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" в России.