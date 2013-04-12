Россия игнорирует предложения Украины в сфере военно-технического сотрудничества - Лебедев

Украина предложила России ряд совместных проектов в области военно-технического сотрудничества, но уже два месяца не получает ответа от Минобороны РФ.

Об этом заявил РИА «Новости» министр обороны Украины Павел Лебедев, который находится на выставке вооружений в Бразилии.

«В частности, мы предложили России провести ревизию соглашений по Черноморскому флоту. По полигонам, по причалам и социальным аспектам», - сказал П.Лебедев.

«Мы готовы решать все вопросы. Но такое впечатление, что России это не надо», - добавил он. По словам П.Лебедева, вопрос о сроках пребывания ЧФ РФ в Севастополе в этих предложениях не поднимался.

Что касается соглашения между РФ и Украиной по самолету Ан-70, «то оно не выполняется с российской стороны», сказал П.Лебедев и добавил, что «время нас рассудит».

Напомним, Киев и Москва реализуют совместный проект по серийному производству военно-транспортного самолета Ан-70. Завершение работ по проекту ожидается в мае 2013 года. Стоимость одного Ан-70 оценивается в 67 млн долларов, машина должна заменить устаревший Ан-12.

Ан-70 принадлежит к новому поколению средних военно-транспортных самолетов короткого взлета и посадки. По своим характеристикам он призван обеспечивать доставку практически всей номенклатуры армейского вооружения и военной техники общим весом 35-47 тонн на расстояние до 5,1 тыс. километров, с крейсерской скоростью 700-750 км в час. Самолет может использовать и бетонные взлетно-посадочные полосы, и грунтовые площадки длиной 600-700 м. Бортовые приборы позволяют использовать Ан-70 автономно на необорудованных аэродромах, без использования каких-либо специальных наземных средств.

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