Фирмы депутата Иванющенко получат 47,4 млн грн за поставки оборудования

ПАО «Лисичанскуголь» 2-4 апреля по результатам тендеров заключило ряд соглашений на поставки разного оборудования на 47,4 млн грн.

Об этом сообщает сайт "Наши деньги" со ссылкой на «Вестник государственных закупок».

Все подотряды получили фирмы «Укртехмаркет ЛТД» (45,75 млн грн) и «Промтехпоставка ЛТД» (1,65 млн грн) из группы народного депутата от Партии регионов Юрия Иванющенко.

В половине из восьми тендеров пытались принять участие компании, не связанные с этой группой. Они предлагали продукцию в 1,5-2,5 раза дешевле, чем будущие победители. Однако более дешевые заявки неизменно отклонялись, или не учитывались тендерным комитетом без объяснения причин, отмечается в сообщении.

Например, донецкая фирма «Аикон» предлагала рукава высокого давления за 404 тыс. грн, тогда как «Укртехмаркет» – за 906 тыс. грн. Более дешевое предложение было отклонено из-за отсутствия гарантии банка. При этом требование относительно обеспечения предложения появилось в конкурсной документации накануне проведения тендера.

Также из-за отсутствия банковской гарантии была отклонена заявка луганской фирмы «Инвест-Подшипник», которая предлагала подшипники за 2,12 млн грн, а «Укртехмаркет» – за 3,31 млн. грн. Требование относительно обеспечения также было внесено накануне тендера.

Вместе с тем, в этом тендере также принимала участие харьковская фирма «ПК Индустрия», которая предлагала подшипники за 2,08 млн грн. В протоколе раскрытия предложений отмечено, что эта заявка была допущена к оценке. Однако без объяснения причин соглашение, в конечном счете, заключили с «Укртехмаркетом», чья заявка была дороже в полтора раза.

В документации каждого из этих тендеров отсутствуют данные о стоимости отдельных наименований приобретенных товаров вопреки требованиям Минэкономразвития.