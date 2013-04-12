ЛАЗ отказывается ремонтировать свои автобусы для Львова

Львовский автобусный завод снял с гарантии проданные Львову к Евро-2012 автобусы, и бесплатно их ремонтировать больше не будет, поскольку скопились большие долги за предыдущие ремонты, а также существуют нарушения при техническом обслуживании автобусов автотранспортными предприятиями города.

Об этом сегодня в комментарии УНИАН заявила пресс-секретарь Львовского автобусного завода Оксана Горак.

«Львовский городской совет почему-то считает, что ЛАЗ до конца своих дней, или до конца каденции городского председателя, должен бесплатно ремонтировать эти автобусы. Такого не будет, потому, что городской совет задолжал более 110 тыс. грн за ремонт автобусов, который проводился в долг. В прошлом году счета за ремонты не были проплачены. Кроме того, не являются гарантийными случаями то, что автобус попал в ДТП, или то, что он был переполнен людьми и въехал в открытый люк», – сказала пресс-секретарь.

Она также отметила, что львовское АТП №1 не надлежащим образом обслуживает приобретенные городом автобусы, и в частности, из-за того, что транспорт не проходит техническое обслуживание, его сняли с гарантии.

„Автобусы должны проходить техническое обслуживание. На требование ЛАЗа представить сервисные книжки прохождения техосмотра, водители автотранспортного предприятия сказали, что их нет – выбросили”, - сказала О.Горак.

Кроме того, город до сих пор имеет долг перед заводом в размере около 25 млн грн за автобусы, которые были поставлены еще с 2009 года.

В свою очередь, городской председатель Львова Андрей Садовый заявляет, что автобусы производства Львовского автобусного завода „имеют проблемы с качеством”.

А.Садовый 9 апреля заявил журналистам, что «большое количество тех автобусов, которые мы брали у автобусного завода, сегодня стоят на ремонте. Завод не хочет гарантийно их ремонтировать. Будем проводить с заводом соответствующие работы".

"Мы купили наши львовские автобусы, и имеем теперь с ними проблемы. Нужно их ремонтировать, чтобы они выходили на линию и дальше работали. Все, кто купил немецкие неновые автобусы, проблем не имеют, они нормально работают. Все автобусы, которые мы взяли у автобусного завода, имеют проблемы с качеством. Они время до времени ломаются. Я бы очень хотел, чтобы во Львове были и троллейбусы, и автобусы нашего львовского завода. Но должна быть адекватная цена и качество», - сказал городской председатель Львова.

Как рассказал УНИАН директор львовского АТП №1 Михаил Сидорович, большие Лазовские автобусы, которые город купил еще к Евро-2012, почти ежедневно ломаются.

„По состоянию на сегодняшний день на маршрутах не курсирует 8 автобусов. В целом у нас есть 15 Лазовских автобусов. На сегодняшний день у нас 7 автобусов уже отремонтированы, а 8 нужно ремонтировать. У 5-ти оторваны мосты полностью, в 3-х мы подвариваем-подлатываем, и они ездят», - отметил М.Сидорович.

Как сообщал УНИАН, 12 марта председатель наблюдательного совета «Сити Транспорт Групп», которая является управляющей компанией «ЛАЗ», Игорь Чуркин обвинил городские власти Львова в нежелании погасить долги перед предприятием в размере 25 млн. грн за 30 автобусов, поставленных городу к Евро-2012.

В департаменте экономической политики Львовского городского совета заявили, что причиной задолженности перед холдинговой компанией «Львовский автобусный завод» является отказ банков в предоставлении кредитных средств.

В то же время в департаменте отметили, что “ЛАЗ” тоже имеет долги перед городом в сумме 6 млн 454 тыс. 392,49 грн. Эту сумму составляют долги платы за землю, долги перед „Львовводоканалом” и „Львовтеплоэнерго”.

Справка УНИАН. Холдинговая компания "Львовский автобусный завод" (ЛАЗ) специализируется на выпуске городских, пригородных и туристических автобусов разных типов и модификаций, а также троллейбусов. Мощность предприятия составляет 3 тыс. автобусов и троллейбусов на год. В состав холдинга входят «Львовские автобусные заводы», «Днепровский автобусный завод» (г. Днепродзержинск), «Николаевский машиностроительный завод» (г. Николаев), торговый дом «Украинские коммерческие автомобили», сервисная компания «Бус-сервис», лизинговая компания LAZ Finance и др.