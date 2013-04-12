Украина и Беларусь активизируют создание СП по производству сельхозтехники - Азаров

Украина и Беларусь активизируют создание совместных предприятий по изготовлению сельскохозяйственной техники.

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров сегодня во время встречи с первым заместителем главы правительства Беларуси Владимиром Семашко, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

"Давайте, реанимируем те наши договоренности относительно создания совместных предприятий по производству сельскохозяйственной техники", - сказал Н.Азаров.

В то же время премьер-министр напомнил, что Украина заинтересована в получении статуса наблюдателя при Таможенном союзе для того, чтобы заблаговременно знать новые правила, которые принимаются в рамках Союза.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2010 года министр аграрной политики Украины Николай Присяжнюк провел переговоры с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Украине Валентином Величко, в ходе которых была достигнута договоренность о перспективном направлении сотрудничества между обеими странами в отрасли сельскохозяйственного машиностроения, в частности создания совместного предприятия на базе ООО «Херсонский машиностроительный завод» по производству зерноуборочных комбайнов.