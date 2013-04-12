Байконур будет использоваться и после ввода нового космодрома «Восточный» – Путин

Москва. Президент России Владимир Путин обещает, что после ввода в эксплуатацию нового российский космодрома «Восточный» в Амурской области космодром «Байконур» будет также использоваться, несмотря на его моральное и физическое устаревание.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом В.Путин сказал журналистам в ходе посещения космодрома «Восточный».

«Мы выстраиваем работу таким образом, чтобы и Байконур тоже использовался в будущем. Это мы будем делать, разумеется, с нашими казахстанскими коллегами. Там ведь, понимаете, в чём дело: он строился в советское время, и многое уже морально и физически устарело», - сказал В.Путин.

По его словам, новый космодром будет гораздо эффективнее, так как ввиду применения новейшей техники запуски будут гораздо экономичнее.

«Если мы когда-то перейдём, а у нас в перспективных планах есть работа и по Луне, и по Марсу, то это будет делаться именно отсюда, потому что именно здесь будут создаваться условия для старта сверхтяжёлых ракет вплоть до 75 тонн», - подчеркнул В.Путин.

Он рассчитывает, что «Восточный» будут использовать также коллеги из США, Европы и других стран.

По его словам, работы по строительству идут в полном объеме и к 2015 году планируется уже осуществлять отсюда первые пуски, а к 2018 году – пуски для пилотируемых полётов. К 2020 году отсюда будут осуществляться пуски сверхтяжёлых ракет.

В.Путин на совещании о перспективах развития космической отрасли в Благовещенске сообщил, что выбор площадки для «Восточного» происходил достаточно тщательно. «Несколько площадок мы рассматривали, в том числе на берегу Тихого океана. Но с учетом опыта наших американских партнеров, которые вынуждены при использовании мыса Канаверал делать большие перерывы в связи с погодными условиями, выбор в конечном итоге у нас был сделан в отношении той площадки, где мы сегодня были. Это и благоприятные погодные условия: здесь около 300 солнечных дней в году; это достаточно развитая и имеющая перспективы развития инфраструктура; это и география. По географии это почти находится на широте Байконура», - сказал В.Путин.

Он также подчеркнул, что одной из базовых задач космической отрасли РФ является реализация перспективных проектов по созданию новых космических аппаратов различного назначения, а также разработка и производство ракетных двигателей, мощность которых на порядки превышает мощность действующих. Особый акцент должен быть сделан на развитии технологической базы, обеспечивающей производство космических средств мирового уровня, отметил глава государства.

Кроме этого, В.Путин не исключил, что в РФ может быть создано отдельное министерство по вопросам освоения космоса.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля 2011 года на то время премьер-министр РФ В.Путин пригласил Украину принять участие в российском проекте по строительству космодрома «Восточный».

Вокруг космодрома будет создана широкая инфраструктура и город с населением в 30-40 тыс. человек. Город планируется назвать - Циолковский.