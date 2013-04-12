«Крымский Титан» привлек у «Альфа-Банка» кредит на 100 млн долл. для нового производства

Один из крупнейших производителей диоксида титана в Восточной Европе «Крымский Титан» заключил договор с «Альфа-Банком» на открытие кредитной линии в размере 100 млн долл. для организации нового производства диоксида титана.

Об этом говорится в документе, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно документу, кредитный договор был подписан в феврале 2013 года и по состоянию на апрель сумма финансирования предприятия составляет почти 65 млн долл.

Срок кредитования составляет 3 года.

"Кредитные средства «Крымский Титан» направит на строительство нового производства мощностью 80 тыс. тонн в год с последующим расширением до 120 тысяч", - подчеркивается в документе.

При этом на предприятии планируется увеличить мощность с ныне существующего производства до 120 тыс. тонн, что в сумме позволит предприятию более чем удвоить свою долю на мировом рынке.

Как сообщал УНИАН, группа компаний Group DF, объединяющая активы бизнесмена Дмитрия Фирташа, намерена вложить в строительство нового производства на «Крымском Титане» 300 млн долл.

Программа инвестиций в «Крымский Титан» – часть программы Group DF по развитию титановой отрасли Украины, для реализации которой группа планирует привлечь 2,5 млрд долл. США до 2017 года. Ранее в марте 2013 года Group DF объявила о планах строительства двух новых производств титанового шлака и титановой губки на Запорожском титано-магниевом комбинате.

При этом Днепропетровская межрайонная экологическая прокуратура подала исковое заявление в хозяйственный суд Днепропетровской области о взыскании с Вольногорского горно-металлургического комбината (филиал предприятия «Крымский Титан») 3,6 млн грн за убытки, причиненные государству в результате загрязнения атмосферы.

Справка УНИАН. ЧАО «Крымский Титан» является одним из крупнейших производителей диоксида титана в Восточной Европе, на которого приходится 2% мирового рынка двуокиси титана пигментного. Экспорт продукции осуществляется в 53 страны мира и составляет порядка 70% общих объемов производства.

Group DF – диверсифицированная международная группа компаний, осуществляющая свою деятельность в ряде стран Европы и Азии. Основными направлениями деятельности группы являются азотный, титановый, газовый и банковский бизнесы. Другие сферы деятельности группы в настоящее время включают агробизнес, медийный бизнес, производство кальцинированной соды, развитие энергетической инфраструктуры и недвижимость.

В декабре 2012 г. Group DF консолидировала 100% акций ЧАО “Крымский Титан”.

Украинскому бизнесмену и инвестору Дмитрию Фирташу принадлежит группа компаний Group DF, которая владеет 90% акций компании OstChem Holding AG.

Диоксид титана – наиболее современный и высококачественный белый краситель. Он не токсичен и обладает высокими показателями яркости и непроницаемости, благодаря чему постепенно заменяет другие традиционные красители в различных отраслях промышленности. Основным потребителем диоксида титана является лакокрасочная промышленность. Также он широко применяется в производстве пластмасс, бумаги, в косметической отрасли.