Украина готова строить самолет Ан-70 самостоятельно - Азаров

Украина продолжит производство военно-транспортного самолета Ан-70 даже без участия России, сообщили УНИАН в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ со ссылкой на заявление премьер-министра Николая Азарова, сделанное во время международного круглого стола «Межпартийное сотрудничество в рамках СНГ».

«Мы договорились о возобновлении сотрудничества по проекту Ан-70 и начали работать. Сейчас отдельные российские чиновники заявляют о том, что они сами собираются создавать военно-транспортный самолет. Украина в таких условиях будет вынуждена продолжать работы, нести расходы, но мы создадим этот самолет. Он сейчас проходит летные испытания. Это последняя стадия разработки этого самолета», - цитирует департамент Секретариата КМУ главу правительства Украины.

При этом Н.Азаров обратил внимание, что Украина сможет довести Ан-70 до серийного производства.

Напомним, по сообщениям СМИ, генеральный конструктор государственного предприятия «Антонов» Дмитрий Кива заявил на авиасалоне в Рио-де-Жанейро в начале апреля 2013 года, что испытания Ан-70 приостановлены вследствие затягивания работ со стороны одного из двух заказчиков – Министерства обороны России.

Как сообщал УНИАН, в начале марта 2013 года государственное предприятие «Антонов» передало Министерству обороны Украины военно-транспортный самолет Ан-70, прошедший все необходимые испытания в рамках выполнения контракта между госпредприятием и Минобороны. Опытный экземпляр Ан-70 выполнил около 670 полетов общей продолжительностью более 710 часов, в том числе 30 испытательных полетов общей продолжительностью около 50 часов, проведенных после глубокой модернизации.

Министр обороны Украины Павел Лебедев в феврале заявлял, что Министерство обороны Украины заинтересовано в завершении строительства самолета Ан-70 и принятии его на вооружение украинской армией. При этом он отметил, что речь о передаче Ан-70 российской стороне не шла.

Напомним также, что в конце 2012 года Д.Кива заявлял, что создание серийного производства самолетов Ан-70 возможно в рамках договора о кооперации с Российской Федерацией. Чтобы развернуть в Украине серийное производство по кооперации - с привлечением современных технологий - необходимо порядка 100-150 млн долларов.

Справка УНИАН. Ан-70 принадлежит к новому поколению средних военно-транспортных самолетов короткого взлета и посадки. Ан-70 может перевозить всю номенклатуру аэромобильной военной и инженерной техники практически всех армий мира и доставлять ее на малоподготовленные грунтовые площадки, т.е. непосредственно к месту проведения операции. Согласно расчетам, Ан-70 сможет базироваться на горных аэродромах, расположенных на высоте до 3000 м над уровнем моря.

Государственное предприятие «Антонов» создано путем присоединения ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» к ГП «Авиационный научно-технический комплекс имени О.К. Антонова» (АНТК) в июле 2009 года, а в январе 2010 года ГП «АНТК им. О.К. Антонова» было переименовано в ГП «Антонов».

В числе разработок ГП «Антонов» - самолеты Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140.