Янукович обсудит с президентами стран ТС вопрос о получении Украиной статуса наблюдателя

На встрече президентов стран Таможенного союза и Президента Украины Виктора Януковича будет обсуждаться вопросо получении Украиной статуса наблюдателя в данном объединении.

Об этом сообщил премьер-министр Николай Азаров в ходе общения с пользователями Facebook.

"Сегодня у меня была встреча как председателя Партии регионов с представителями дружественных партий стран Содружества, на которой я рассказывал о наших проектах в странах Содружества. Я говорю о том, что мы планируем получить статус наблюдателя при Таможенном союзе, создать постоянное представительство Украины при комиссии Таможенного союза и активно участвовать в обсуждении всех решений, которые готовятся руководством этой комиссии", - отметил Н.Азаров.

По его словам, эти же вопросы будут обсуждаться в конце мая на встрече президентов стран Таможенного союза и Президента Украины Виктора Януковича.

Н.Азаров добавил, что правительство Украины также создало специальную группу, которая занимается изучением договорно-правовой базы Таможенного союза и того, к каким конкретным соглашением Украина могла бы присоединиться и на каких условиях.

Кроме того, Н.Азаров отметил, что Украина широко участвует в различных проектах в рамках СНГ.

"Сегодня я также встречался с первым вице-премьер-министром Беларуси Владимиром Семашко. Как вы наверно знаете, Беларусь не только сумела сохранить свои заводы в области сельскохозяйственного машиностроения, но и производит очень хорошие комбайны, тракторы, навесное и прицепное оборудование. Мы договорились ускорить создание совместных предприятий на территории Украины по производству сельскохозяйственной техники", - подчеркнул глава правительства.

Кроме того Н.Азаров напомнил, что неделю назад Украина принимала премьер-министра Казахстана Серика Ахметова.

"На этих встречах также шла речь о серьезных больших проектах сотрудничества, которые охватывают разные сферы народного хозяйства. Таким образом, Украина широко участвует в различных проектах в рамках Содружества независимых государств. Мы и дальше будем продолжать эту линию", - подчеркнул премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, 19 марта премьер-министр Николай Азаров заявил, что Украина ведет переговоры с Таможенным союзом о получении статуса наблюдателя.

По его словам, такой формат означает, что при ТС будет создано представительство Украины. Представитель Украины будет участвовать в принятии решений с правом совещательного голоса. По его словам, Украина не претендует на преференции для себя в рамках Таможенного союза.

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