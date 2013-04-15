Реализация проекта Ан-70 зависит от политической воли России - Ельченко

Москва. Успешная реализация проекта создания нового украинско-российского среднего военно-транспортного самолета Ан-70, как и реализация других совместных проектов, зависит, прежде всего, от политической воли России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом украинским журналистам в Москве сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в РФ Владимир Ельченко.

«Для того, чтобы самолет Ан-70 реально полетел, начал поступать в войска, вышел на рынок, нужна политическая воля. И в данной ситуации, не побоюсь это сказать, именно Российской Федерации», - подчеркнул В.Ельченко.

Он сообщил, что на прошлой неделе, 10 апреля, состоялась церемония подписания актов проведения государственных стендовых испытаний двигательной установки для самолета Ан-70. Подписание этих документов посол назвал знаковым событием, которое покажет, прежде всего, руководству двух стран, что российские и украинские авиастроители действительно могут вместе делать очень серьезные вещи.

«По большому счету, есть три области, в которых именно совместный потенциал Украины и России в разы превышает возможности конкурентов, и, как сегодня было сказано, на семь, на девять, на пятнадцать лет опережает их. Это – авиация, космос и ядерная энергетика», – подчеркнул В.Ельченко.

При этом он отметил, что, безусловно, есть ряд других областей, где Россия и Украина, объединив усилия, могли бы производить конкурентоспособный на мировом рынке продукт.

«Чего не хватает, так это, как мне представляется, политической воли. Наверное, все-таки вместо того, чтобы спорить, где, кому и с кем будет лучше, в какие союзы вступать или не вступать, надо заниматься конкретной работой. Мы видели, как горели сегодня глаза у людей, которые 25 лет этим занимались, и какое они получают удовольствие от совместной работы. И самое главное – получают результат. Мне кажется, что такие совместные проекты лучше всякого клея склеивают наши два государства. И, наверное, нужно сначала заниматься этим, потом уже делать громкие политические заявления», – сказал В.Ельченко.

По его словам, все это понимают, но не все хотят это открыто признать.

В.Ельченко выразил сожаление по поводу планов Минобороны РФ существенно сократить закупки Ан-70.

«То, что в гособоронзаказе Ан-70 есть, это хорошо. Но это – все бумаги. Мы же слышим заявления о том, что сначала Минобороны РФ закупит шестьдесят самолетов, потом семнадцать, потом два, а теперь – вообще ни одного не надо. Теперь нужен Ил-476. За этими разговорами мы потеряем то преимущество в десять лет, которое у нас еще есть. Ведь конкуренты тоже не спят», – сказал В.Ельченко.

При этом на уточняющий вопрос УНИАН, есть ли официальная информация со стороны России о выходе из проекта, посол сказал, что сейчас звучат соответствующие заявления на очень серьезном уровне - на уровне министров обороны и промышленной политики РФ. По его словам, очевидно, что эти заявления на чем то основываются, и если сейчас нет решения об отказе от Ан-70, то складывается впечатление, что к этому подталкивают общественное мнение.

Посол Украины подчеркнул, что российская сторона на данный момент уклоняется от направления своих летчиков-испытателей на совместный этап летный испытаний, который должен был начаться два месяца назад.

Он напомнил, что в проекте Ан-70 участвуют 135 российских предприятий и только шесть украинских. «Отсюда вопрос: кому это выгодней - Украине или России», - спрашивает посол.

«Я сильно рассчитываю на то, что руководство Российской Федерации позволит довести этот проект до конца с тем, чтобы самолет начал поступать в Вооруженные силы России, а потом и по всему миру продавался»,- сказал В.Ельченко.

Он отметил, что осталось не так много совместных проектов, в которых две страны пока имеют приоритет перед конкурентами, и с каждым годом таких программ становится все меньше.

«Пройдет два, три, пять, семь лет, и можем потерять все. И что тогда? Будем закупать «Мистрали», будем закупать «Боинги», «Эрбасы» и так далее?», – подчеркнул В.Ельченко.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля премьер-министр Николай Азаров заявил, что Украина продолжит производство военно-транспортного самолета Ан-70 даже без участия России.

«Мы договорились о возобновлении сотрудничества по проекту Ан-70 и начали работать. Сейчас отдельные российские чиновники заявляют о том, что они сами собираются создавать военно-транспортный самолет. Украина в таких условиях будет вынуждена продолжать работы, нести расходы, но мы создадим этот самолет. Он сейчас проходит летные испытания. Это последняя стадия разработки этого самолета», - сказал глава правительства Украины.

При этом Н.Азаров обратил внимание, что Украина сможет довести Ан-70 до серийного производства.

Справка УНИАН. Ан-70 принадлежит к новому поколению средних военно-транспортных самолетов короткого взлета и посадки. Ан-70 может перевозить всю номенклатуру аэромобильной военной и инженерной техники практически всех армий мира и доставлять ее на малоподготовленные грунтовые площадки, т.е. непосредственно к месту проведения операции. Согласно расчетам, Ан-70 сможет базироваться на горных аэродромах, расположенных на высоте до 3000 м над уровнем моря.

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