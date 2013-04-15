Днепровский машзавод за год увеличил убыток в 5,6 раза

Один из крупнейших национальных производителей аппаратуры и средств коммуникаций Днепровский машиностроительный завод в 2012 году увеличил чистый убыток в 5,6 раза по сравнению с 2011 годом — до 20,798 млн грн с 3,731 млн грн.

Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, выручка компании от реализации продукции в 2012 году сократилась на 48,7% - до 58,078 млн грн с 113,171 млн грн.

При этом чистая выручка от реализации продукции упала на 51,3% - до 48,398 млн грн с 99,417 млн грн, что на фоне снижения себестоимости реализованной продукции на 53,3% - до 44,023 млн грн способствовало падению валовой прибыли на 15,6% - до 4,375 млн грн с 5,186 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в июле 2012 года 25% акций госкомпании «Днепровский машиностроительный завод» были проданы в ходе приватизационного конкурса, в котором победила компания «Вест Энергоинвест» (Днепропетровск). Реализационная цена госпакета составила 14 млн 521 тыс. грн (при начальной цене в 14 млн 376 тыс. грн).

Справка УНИАН. Государственная холдинговая компания «Днепровский машиностроительный завод» создана в 1995 году на базе Днепровского машиностроительного завода с целью создания единого научно-технического и производственного комплекса для разработки, производства и внедрения современных образцов отечественных систем и средств связи.

Основной номенклатурой завода является производство аппаратуры, средств телекоммуникаций для сетей связи Украины.