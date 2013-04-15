Россия объясняет свою пассивность в проекте Ан-70 креном Украины в сторону НАТО

Желание Украины наладить сотрудничество с военным блоком НАТО и попытки передать научно-конструкторскую документацию по военно-транспортному самолету Ан-70 натовским странам обусловили прохладное отношение России к проекту создания самолета в целом.

Об этом в интервью УНИАН заявил советник президента России Сергей Глазьев, поясняя причины возникающих проблем и перспективы экономического сотрудничества Украины и России как в рамках, так и вне рамок Таможенного союза.

«В свое время блок НАТО проявил интерес к модели Ан-70, содрал необходимую конструкторскую документацию и обманул Украину. В тот момент, когда в Украине пошел такой крен в сторону сдачи научно-технических достижений натовским странам и, тем более, когда укрепились у власти «оранжевые» и Украина заявила о том, что будет вступать в НАТО, в России были вложены определенные средства в импортозамещение по тем видам военной техники, которая производится совместно. В результате появился модернизированный вариант Ил-76, который является конкурентом Ан-70», - сказал С.Глазьев.

Он отметил, что проект запущен и модернизированные Ил-76 уже собираются. «Возникла конкурентная ситуация. Не было бы крена Украины в сторону НАТО, не было бы таких последствий», - подчеркнул С.Глазьев.

При этом он не ставит крест на проекте Ан-70. «Как говорят многие специалисты, это лучший самолет в своем классе, и надо эту нишу дальше совместно осваивать и развивать. Но надо понимать, что делать это внутри ЕЭП, когда мы понимаем логику друг друга, гораздо легче, чем в ситуации, когда мы просто не понимаем логики украинского руководства», - заявил С.Глазьев и напомнил, что аналогичная ситуация наблюдалась и в попытках Украины использовать американское ядерное топливо на украинских АЭС. «Когда мы сталкиваемся с такими абсурдными решениями, это очень серьезно подвергает риску все военно-техническое сотрудничество в наукоемких отраслях. Хотя высокотехнологическая сфера, безусловно, является нашим совместным конкурентным преимуществом, и я сторонник того, чтобы развивать максимально широко научно-техническую кооперацию в ракетно-космическом и авиастроительном секторах, в атомной промышленности, где сочетание конкурентных преимуществ позволяет производить продукты экстра-класса и выходить вместе на мировой рынок», - отметил собеседник агентства, подчеркнув, что и здесь возможна конкуренция проектов.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай Азаров во время международного круглого стола «Межпартийное сотрудничество в рамках СНГ» заявил, что Украина продолжит производство военно-транспортного самолета Ан-70 даже без участия России. При этом он отметил, что Украина сможет довести Ан-70 до серийного производства.

Ранее, в начале апреля 2013 года, генеральный конструктор государственного предприятия «Антонов» Дмитрий Кива на авиасалоне в Рио-де-Жанейро заявил, что испытания Ан-70 приостановлены вследствие затягивания работ со стороны одного из двух заказчиков – Министерства обороны России.

Отметим также, что, по словам Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в РФ Владимира Ельченко, успешная реализация проекта создания нового украинско-российского среднего военно-транспортного самолета Ан-70, как и реализация других совместных проектов, зависит прежде всего от политической воли России.

Справка УНИАН. Ан-70 принадлежит к новому поколению средних военно-транспортных самолетов короткого взлета и посадки. Ан-70 может перевозить всю номенклатуру аэромобильной военной и инженерной техники практически всех армий мира и доставлять ее на малоподготовленные грунтовые площадки, т.е. непосредственно к месту проведения операции. Согласно расчетам, Ан-70 сможет базироваться на горных аэродромах, расположенных на высоте до 3000 м над уровнем моря.

Полный текст интервью с С.Глазьевым читайте на сайте УНИАН: «Советник Владимира Путина: Господь за что-то обиделся на Украину и лишил ее руководство ума, это вызывает очень серьезную тревогу».

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