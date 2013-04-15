«АрселорМиттал Кривой Рог» в 1-м квартале увеличил производство стали на 9,7%

Один из крупнейших производителей стального проката в Украине «АрселорМиттал Кривой Рог» за 3 месяца 2013 года по сравнению с январем-мартом 2012 года увеличил производство стали на 9,7% - до 1,613 млн тонн с 1,47 млн тонн, говорится в сообщении комбината.

По данным пресс-службы комбината, за 3 месяца 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года комбинат увеличил производство проката на 10,7% - до 1,412 млн тонн, а производство чугуна выросло на 9% - до 1,405 млн тонн.

В марте 2013 года по сравнению с мартом 2012 года производство стали выросло на 12,1% - до 566 тыс. тонн, проката - увеличилось на 17,6% - до 503,3 тыс. тонн, а чугуна - на 10,2% - до 491 тыс. тонн.

«В марте 2013 года служба внутренней логистики обеспечила отгрузку 510 тыс. тонн готовой продукции, что стало рекордом за последние 5 лет», - цитирует пресс-служба комбината главу администрации по производству «АрселорМиттал Кривой Рог» Парамжита Калона.

Он также отметил, что в марте 2013 года предприятие завершило ремонты потока возврата конвейера №1 агломерационной фабрики №2 аглодоменного департамента, а также вращающейся печи №5 огнеупорно-известкового цеха предприятия, которые позволят повысить надежность работы оборудования.

Также в марте 2013 года был завершен 70-суточный капитальный ремонт конвертера №6 в конвертерном цехе.

«Конвертер №6 обеспечивает сталью отделение непрерывной разливки стали предприятия, поэтому он стал первым на предприятии, на котором произведен монтаж машины отсечки шлака, что обеспечивает улучшение качества выпускаемой стали», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, «АрселорМиттал Кривой Рог» инвестировал в проведение капитального ремонта конвертера №6 около 42 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности арматуры и катанки.

Производственные мощности предприятия, имеющего полный производственный цикл, рассчитаны на ежегодный выпуск более 6 млн тонн проката, около 7 млн тонн стали и более 6,7 млн тонн чугуна.

Основными рынками сбыта металлопродукции предприятия являются регионы Ближнего Востока, Африки и Европы.

На «АрселорМиттал Кривой Рог» в 2012 году по сравнению с 2011 годом производство стали увеличилось на 12,57% - до 6,419 млн тонн, выплавка чугуна - на 14,64% - до 5,61 млн тонн, а производство проката увеличилось на 13,26% - до 5,592 млн тонн.

В 2012 год «АрселорМиттал Кривой Рог» завершил с чистым убытком в размере 2,9 млрд грн, в то время как в 2011 году получил чистую прибыль в размере 2,1 млрд грн.

В 2012 году комбинат увеличил долю экспорта продукции на 3,5 п.п. - до 86,4%.