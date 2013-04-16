В Одессе построят мусороперерабатывающей завод

Одесский горсовет решил договориться с ООО «Союз» о строительстве мусороперерабатывающего завода.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня, 16 апреля, депутаты горсовета в ходе заседания сессии утвердили проект инвестиционного договора «на проведение работ по строительству мусороперерабатывающего и/или мусоросжигательного заводов в Одессе».

Своим решением депутаты поручили мэру и департаменту городского хозяйства горсовета заключить инвестиционный договор на проведение соответствующих работ с ООО «Союз».

Согласно названному проекту договора, текстом которого располагает УНИАН, завод построят на территории полигона ТБО «Дальницкие карьеры», общая площадь которого 96,2 га. Под строительством мусороперерабатывающего завода имеется ввиду возведение мусоросортировочного комплекса с узлом переработки ресурсоценных компонентов твердых бытовых отходов (ТБО).

Строительство комплекса делится на два этапа: помещений и установка мусоросортировочных линий с узлами первичной переработки; нового полигона, т.е. расширение полигона в пределах существующей свалки, для захоронения остатка ТБО, спрессовывается после сортировки.

Согласно договору, компания инвестирует в строительство 100 млн грн.

Горсовет обязуется после введения завода в строй обеспечить его загрузку путем направления всего объема бытовых отходов, образующихся в домах коммунальной собственности. Обязуется обеспечить принятие тарифа на утилизацию и захоронение ТБО на уровне экономически обоснованного с рентабельностью не ниже 10%.

Горсовет также дает право «Союзу» на выделение ресурсоценных компонентов из общей массы твердых бытовых отходов и дальнейшее распоряжение ими.

«Союз» обязуется внести инвестиции в полном объеме, обеспечивает полное финансирование и изготовление проектной документации, включая возможные работы, непосредственно в нем не упомянутые, но необходимые для строительства завода и его эксплуатации, осуществлять охрану строящегося объекта и т. д.

Согласно проекту договора, срок строительства завода составляет не более 4-х лет с момента получения разрешения на начало возведения объекта.

Строительство помещений и установка мусоросортировочных линий с узлами первичной переработки включает механическую сортировку ТБО с последующей переработкой ресурсоценных компонентов: ПЭТФ-бутылки, стекло, бумага, металлолом, полиэтиленовая пленка.

После завершения строительства и ввода завода в эксплуатацию он остается в собственности «Союза». Начиная со следующего календарного года после введения завода в эксплуатацию, ООО обязано платить городу денежные средства в размере 5% от своей чистой прибыли.

Справка УНИАН. Полигон твердых бытовых отходов «Дальницкие карьеры» расположен в Овидиопольском районе Одесской области.

Общество с ограниченной ответственностью «Союз» принадлежит депутату Верховной Рады Игорю Маркову.