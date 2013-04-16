Поставки металлопроката на украинский рынок сократились на 29%

По оценкам «Украинской горно-металлургической компании» (УГМК), объем поставок металлопроката на украинский рынок, без учета трубной продукции, за 2 месяца 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократился на 28,5% - до 774,3 тыс. тонн.

Согласно сообщению компании, емкость рынка коммерческого сортамента сократилась на 12% - до 577 тыс. тонн.

В компании подчеркнули, что объем импорта металлопроката за 2 месяца 2013 года по сравнению с январем-февралем 2012 года сократился на 49% - до 172 тыс. тонн, а доля импорта на рынке снизилась на 8,9 п.п. - до 22,2%.

Как сообщал УНИАН, "УГМК" в 2013 году прогнозируют спад внутреннего потребления металлопроката на 1%.

«Украинская горно-металлургическая компания» была создана в марте 1998 года с целью обеспечения широкого круга потребителей необходимым ассортиментом металлопроката высокого качества, предлагая при этом широкий выбор сервисных услуг.

УГМК – официальный представитель металлопродукции ПАО «Алчевский металлургический комбинат» (АМК); ПАО «Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского» (ДМКД); ПАО «Днепропетровский трубный завод» (ДТЗ).

В 2012 году компания увеличила чистую прибыль в 7,45 раза — до 69,2 млн грн.

В 2013 году компания намерена увеличить реализацию металлопроката на 6,7% - до 500 тыс. тонн.