Алчевский меткомбинат сократил выручку от реализации продукции

Алчевский металлургический комбинат, который входит в состав корпорации «Индустриальный союз Донбасса», в 2012 году по сравнению с 2011 годом сократил чистую выручку от реализации продукции на 20,7% - до 14,439 млрд грн с 18,676 млрд грн.

Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, в 2012 году падение чистой выручки от реализации продукции на фоне снижения себестоимости реализованной продукции способствовало падению валовой прибыли на 84,5% - до 91,782 млн грн.

При этом в 2012 году сумма выручки (с НДС) от реализации слябов и квадратной заготовки составила 8,706 млрд грн (в натуральном выражении - 1,917 млн тонн продукции), а листовых горячекатаных и холоднокатаных изделий из углеродистой и легированной стали - 6,741 млрд грн (в натуральном выражении — 1,215 млн тонн продукции).

Как сообщал УНИАН, Алчевский меткомбинат в 2012 году по сравнению с 2011 годом получил чистый убыток в размере 1,028 млрд грн, а общее количество активов предприятия увеличилось на 40% - до 18,3 млрд грн.

Справка УНИАН. ПАО «Алчевский металлургический комбинат» (Луганская обл.) занимает на украинском рынке монопольное положение по производству толстого нержавеющего листа, стали специального назначения и стальной дроби.

Комбинат входит в состав корпорации ИСД. В декабре 2009 г. ИСД продала 50% плюс две акции своих металлургических активов группе российских инвесторов.