«АвтоКрАЗ» выиграл тендер на поставку автомобилей в Таиланд

Единственный в Украине производитель большегрузных автомобилей с полным технологическим циклом производства - «АвтоКрАЗ» (г. Кременчуг, Полтавская обл.) выиграл тендер на поставку крупной партии автомобилей КрАЗ для нужд Королевской армии Таиланда, сообщила УНИАН пресс-служба предприятия.

Согласно их данным, поставляемые автомобили будут оснащаться 330-сильным ярославским двигателем ЯМЗ-238ДЕ2-33 (Евро 3), коробкой передач 9JS150TA-B, сцеплением MFZ-430. Все автомобили - с правосторонним рулевым управлением.

Согласно требованию заказчика, на автомобилях будет установлена лебедка с гидравлическим приводом ведущего мирового производителя - компании «Sepson» (Швеция).

Отгрузка автомобилей, согласно тендерным условиям, запланирована на август 2013 года. Количество поставляемых автомобилей предприятие не разглашает.

Справка УНИАН. ПАО «АвтоКрАЗ» выпускает 33 основные модели и почти 260 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

ПАО «АвтоКрАЗ» в 2011 году увеличило производство на 7%, произведя 1 071 единицу автомобилей и сборочных автокомплектов.