Украина продолжит переговоры по пересмотру тарифных ставок в рамках ВТО

Украина намерена продолжать переговоры со Всемирной торговой организацией (ВТО) по пересмотру тарифных ставок в рамках своего членства в организации, несмотря на то, что против этого категорически выступают США и страны Евросоюза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Администрации Президента заявил советник Президента – руководитель Главного управления по вопросам международных отношений АП Андрей Гончарук.

«Мы рассматриваем возможность дальнейших переговоров в рамках этого запроса (по пересмотру тарифов - УНИАН). Наши партнеры рассматривают такой вопрос как проблему, но мы его таким образом не рассматриваем. С точки зрения масштабности запроса – может быть, но с точки зрения права он не является особенным», - подчеркнул А.Гончарук.

Он также отметил, что ключевым органом в координации таких переговоров должна стать созданная Указом Президента Государственная комиссия по вопросам сотрудничества с ВТО.

«Комиссия будет играть самую важную роль в переговорном процессе», - сказал А.Гончарук.

По его словам, комиссия никоим образом не будет дублировать функции органов власти, а будет заниматься только улучшением координации действий в сфере внешней экономической политики, в частности, в сфере отношений с ВТО.

«А государственный статус даст возможность повысить уровень диалога», - отметил А.Гончарук.

Как сообщал УНИАН, в начале недели президент Украины Виктор Янукович назначил советника Президента Украины - руководителя Главного управления по вопросам международных отношений Администрации Президента Андрея Гончарука представителем Украины во Всемирной торговой организации.

Ранее представительство Европейского Союза в Украине выступило против попыток украинских властей пересмотреть более 300 тарифных ставок в рамках членства в ВТО.

По мнению европейских дипломатов, в истории организации до сих пор не было прецедента такого пересмотра.

Кроме того, посольство США выразило обеспокоенность неизменностью позиции Украины в отношении пересмотра антидемпинговых пошлин и указало на опасность беспрецедентного напряжения в международной торговле в случае, если примеру Украины последуют другие страны.

Украина 12 сентября 2012 года обратилась в ВТО с информацией о намерении повысить импортные пошлины на 371 товарную линию. В течение трех месяцев члены ВТО должны были подтвердить свою заинтересованность в проведении таких переговоров. Затем в течение двух месяцев эти переговоры должны были быть проведены.

29 ноября 2012 года страны - участницы Совета ВТО по торговле товарами, включая США, государства ЕС и Китай, призвали Украину отозвать свою заявку на пересмотр тарифов. В ответ Украина заявила, что не намерена отзывать заявку, поскольку она подана в соответствии с правилами ВТО (ст. XXVIII ГАТТ-94).

По данным на 1 февраля, на переговоры получены заявки от Австралии, Аргентины, Бразилии, Вьетнама, Гватемалы, Гондураса, Доминиканской Республики, Эквадора, Европейского Союза, Египта, Индии, Исландии, Канады, Китая, Колумбии, Кореи, Малайзии, Мексики, Новой Зеландии, Норвегии, Омана, Пакистана, Парагвая, Перу, Сальвадора, США, Турции, Уругвая, Хорватии, Шри-Ланки, Швейцарии и Японии.

Украина стала полноправным 152-м членом Всемирной торговой организации 16 мая 2008 года.

Через три года после обретения членства в ВТО страны могут в течение еще трех лет изменять условия, принятые при подписании соглашения о членстве в этой организации.