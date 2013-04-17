В США состоится испытательный запуск ракеты-носителя Antаres, частично изготовленной в Украине

В США состоится испытательный запуск новой американской ракеты-носителя Antares, первая ступень которой разработана на КБ «Южное» и изготовлена на Южном машиностроительном заводе.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции в рамках IV международной научной конференции «Космические технологии: настоящее и будущее» в Днепропетровске генеральный конструктор КБ «Южное» Александр Дегтярев сообщил, что запуск планируется осуществить сегодня, 17 апреля, в 17.00 по вашингтонскому времени (24.00 по киевскому) с космодрома Wallops Flight Facility, расположенного недалеко от Вашингтона.

По его словам, Antares создана на замену американской ракеты-носителя Дельта-2, она будет доставлять в том числе и грузы на международно-космическую орбитальную станцию.

А.Дегтярев отметил, что КБ «Южное» подписало контракт с компанией Orbital Sciences Corp. (США) о совместной работе над проектом несколько лет назад. Он также подчеркнул, что разработка и изготовление первой ступени ракеты-носителя является важной частью международного сотрудничества КБ «Южное» и «Южмаша».

Также представитель США — программный менеджер компании Orbital Sciences Даниэль ван Хюле уточнил, что пробный запуск Antares запланирован на июль 2013 года, а полноценный запуск - на октябрь текущего года.

Компания Orbital Sciences подписала контракт с Национальным агентством по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) на 1,9 млрд долл. на запуск ракеты Antares, предназначенной для доставки грузов на международную космическую станцию. Это самая крупная частная ракета, которая когда-либо запускалась с расположенного в американском штате Вирджиния космодрома.

Справка УНИАН. ГП «КБ «Южное» является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в мире конструкторских бюро, владеющих передовыми технологиями и принимающих участие в программах «Морской старт», «Наземный старт», «Днепр», «Циклон-4», «Антарес II», «Маяк». До 98% бюджета КБ формируют коммерческие проекты сотрудничества с ракетно-космическими предприятиями России, Казахстана, Европы, США, Бразилии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: КБ «Южное» и Академия наук подписали соглашение о сотрудничестве