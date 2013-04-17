«Запорожсталь» в 1-м квартале получила 170 млн грн чистой прибыли по МСФО

Одно из крупнейших металлургических предприятий Украины комбинат «Запорожсталь», входящий в горно-металлургическую группу "Метинвест", в 1-м квартале 2013 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) получил чистую прибыль в размере 170 млн грн, тогда как по итогам января-марта 2012 года чистый убыток составил 455 млн грн, сообщает пресс-служба предприятия.

Согласно сообщению, улучшения финансовых результатов деятельности комбината в первом квартале 2013 года удалось достигнуть за счет реализации программ по повышению эффективности производства, улучшению качества продукции и снижению ее себестоимости.

В пресс-службе сообщили, что выход на безубыточный уровень производства комбината начался с августа 2012 года. При этом во второй половине 2012 года была снижена на 18% себестоимость производства стали.

Как сообщал УНИАН, «Запорожсталь» в 1-м квартале увеличила производство стали на 5,8% - до 953,7 тыс. тонн, производство чугуна выросло на 1,7% - до 804,6 тыс. тонн, а производство проката увеличилось на 8,5% - до 808,3 тыс. тонн.

В 2012 году «Запорожсталь» сократила производство стали на 0,7% по сравнению с 2011 годом - до 3,785 млн тонн, а производство чугуна увеличила на 5,14% - до 3,194 млн тонн.

Кроме того, в 2012 году комбинат увеличил объем поставок тонкого листа на 5,5% по сравнению с 2011 годом - до 639,3 тыс. тонн.

В 2013 году «Запорожсталь» планирует сохранить объемы производства металлопродукции на уровне 2012 года, а также инвестировать в модернизацию 830 млн грн, что в 2,5 раза больше, чем в 2012 году.

Справка УНИАН. ПАО «Запорожсталь» работает на рынках чугуна, слябов, штаб горячекатаных рядовых и конструкционных, проката листового холоднокатаного рядового, конструкционного и др. Занимает монопольное положение на рынках серебрянки, холоднокатаных листов, тонколистового проката, жести черной, жести белой, ленты стальной холоднокатаной, гнутых профилей стальных и замкнутых холодногнутых профилей.

30 июля 2012 года Metinvest B.V., материнская компания одноименной международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы «Метинвест», выкупила у бизнес-группы «Индустриал» контрольный пакет акций комбината «Запорожсталь».

В результате двух этапов сделки «Метинвест» вместе с группой инвесторов стал собственником 50,0032% акций комбината «Запорожсталь» (у «Метинвеста» - 49,032%, у группы инвесторов – 1%), а также ранее принадлежащих группе «Индустриал» акций в целом ряде других горно-металлургических предприятий.